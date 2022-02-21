19-річна дочка Кейт Мосс стала головною зіркою показу Richard Quinn

Ліла Мосс вийшла на подіум у межах лондонського Тижня моди.

18 лютого в Лондоні стартував Тиждень моди й однією з найяскравіших подій уже назвали показ знаменитого британського дизайнера Річарда Квіна. Закривала показ у традиційному стилі — у весільній сукні — Ліла Мосс, 19-річна дочка супермоделі 1990-х Кейт Мосс. Про це пише Elle.

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Річард Квін презентував нову колекцію свого бренду Richard Quinn сезону осінь-зима 2022/23. Моделі дефілювали в сукнях з яскравими квітковими принтами, об'ємних пальто, футуристичних капелюшках і не менш екстравагантних вбраннях.

[ + – ] Ліла Мосс на показі Річарда Квіна

Річард Квін прославився в 2018 році, коли його показ під назвою Balmoral відвідала сама королева Єлизавета II. Дизайнер не приховував, що надихався шотландськими образами королеви, яка, відпочиваючи в Балморалі, вважає за краще зберігати зачіску за допомогою шовкових хусток і косинок.

[ + – ] Ліла Мосс на показі Річарда Квіна

А головною зіркою модного шоу стала 19-річна Ліла, яка закрила показ. Вона вийшла у білій мінісукні, обручі-вінку з квітами та букетом.

Утім, поява Ліли Мосс не стала єдиною сенсацією показу. Зараз модні таблоїди обговорюють і сукню-кокон кольору фуксії, в якій дефілювала Ірина Шейк.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Річарда Квіна

Нагадаємо, Квіна називають "королем принтів", свою кар'єру він починав саме як дизайнер принтів. Під час навчання у лондонському Central St. Martins, який він закінчив у 2016 році, Річард був обурений високими цінами на тканини та нудними принтами на них, а тому почав створювати тканини з такими принтами, які йому підходили.

Свої перші моделі він створював у будівельній майстерні батька на списаному устаткуванні, яке купував у всій Британії.

Сьогодні принти в Квіна замовляють Burberry та Ports 1961, а в його вбраннях на червоних доріжках з'являються Бейонсе, Амаль Клуні та Леді Гага.