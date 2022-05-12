Лила Мосс позировала в кампейне Fendace с сенсором для диабетиков (фото)

Юная модель страдает диабетом первого типа.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила Мосс стала участницей рекламного кампейна Fendace, в котором прошлась по подиуму с сенсором для диабетиков. Об этом пишет Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

19-летняя модель снялась в новой рекламной кампании для коллаборации Fendi и Versace, в которой не скрыла, что пользуется специальной инсулиновой помпой.

[ + – ] Лила Мосс вышла на подиум с сенсором для диабетиков

Юная модель не позволяет своему сахарному диабету 1 типа тормозить ее карьеру в моде и идти по стопам своей матери, супермодели 90-х Кейт Мосс.

Лила примерила платье с принтом в стиле барокко на черном массивном каблуке, и опубликовала в своем Instagram снимки с фотосессии. Подписчики модели похвалили ее в комментариях, заметив, как Лила представляет других людей, живущих с этой болезнью.

[ + – ] Дочь Кейт Мосс Фото: lilamoss

"Спасибо за то, что показали свою свободу, это много значит для сообщества типа 1", – писали в комментариях фолловеры Лилы.

Тем временем модельер Донателла Версаче прокомментировала: "Так красиво!!!".

[ + – ] Лила Мосс на Met Gala 2022

Это не первый случай, когда Лила Мосс демонстрирует свое медицинское оборудование: в сентябре 2021 она вышла на подиум для показа мод Fendace, с гордостью демонстрируя инсулиновую помпу на своем бедре. На Met Gala 2022 19-летняя модель также пришла в открытом платье, через которое был виден специальный сенсор на ноге знаменитости.

Напомним, Лила Мосс снялась для британского Vogue и примерила любопытные образы.

Тем временем, звездная мама Лилы может помочь Джонни Деппу выиграть суд против его бывшей жены Эмбер Херд.