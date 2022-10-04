Ліла Мосс показала англійський шик у новому номері Vogue

Дочка знаменитої Кейт Мосс знялася у фотосесії для глянцю, продемонструвавши ідеальні чоботи.

Related video

Ліла Мосс, дочка супермоделі Кейт Мосс, підтвердила звання "англійської троянди", знявшись для дуже стильної фотосесії для Vogue.

На знімках дівчина позувала у вбраннях, які поєднувала з черевиками та чоботями, ідеальними для прогулянок на природі.

Грубі чоботи на низькому ходу — це звичний атрибут мешканок англійської глибинки. Саме в них пані гуляють пагорбами, а власниці маєтків обходять свої володіння.

[ + – ] Ліла Мосс та її стильні чоботи

Тож образи вийшли дуже англійськими та дуже стильними.

У них Ліла блукала по луках у компанії ягняти, каталася на велосипеді під дубами і позувала біля типового англійського будинку, увитого трояндами.

Ці важкі чоботи з низьким і практичним набірним шкіряним підбором, які можна легко вдягати та знімати, чудово поєднуються з твідом Chanel та кліткою Burberry — нагадують у Vogue.

Добре виглядають вони і з мереживними сукнями, і з затишними светрами, і мініспідницями.

Але такі грубі чоботи дуже любить мати моделі, Кейт Мосс. Вона практично зробила їх своєю візитною карткою, надягаючи на музичні фестивалі та на модні вечірки.

Ліла Мосс раніше стала зіркою показу Fendace, пройшовши подіумом з інсуліновою помпою для діабетиків. Модель не вважає за потрібне приховувати свою хворобу, а, навпаки, демонструє, що вона ніяк не заважає їй у роботі.

З помпою вона з'являлася і на червоній доріжці Met Gala, примірявши голу сукню від Burberry.