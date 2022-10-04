Лила Мосс показала английский шик в новом номере Vogue

Дочь знаменитой Кейт Мосс снялась в фотосессии для глянца, продемонстрировав идеальные сапоги

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Лила Мосс, дочь супермодели Кейт Мосс, подтвердила звание "английской розы", снявшись для очень стильной фотосессии для Vogue.

На снимках девушка позировала в нарядах, которые сочетала с ботинками и сапогами, идеальными для прогулок на природе.

Грубоватые сапоги на низком ходу – это привычный атрибут жительниц английской глубинки. Именно в них дамы гуляют по холмам, а владелицы имений обходят свои владения.

[ + – ] Лила Мосс и ее стильные сапоги

Так что образы получились очень английскими и очень стильными.

В них Лила бродила по лугам в компании ягненка, каталась на велосипеде под дубами и позировала у типичного английского дома, увитого розами.

Эти тяжелые сапоги с низким и практичным наборным кожаным каблуком, которые можно легко надевать и снимать, отлично сочетаются с твидом Chanel и клеткой Burberry – напоминают в Vogue.

Хорошо смотрятся они и с кружевными платьями, и с уютными свитерами, и с мини-юбками.

Примечательно, но такие грубые сапоги очень любит мать модели, Кейт Мосс. Она практически сделала их своей визитной карточкой, надевая на музыкальные фестивали и на модные вечеринки.

Лила Мосс ранее стала звездой показа Fendace, пройдя по подиуму с инсулиновой помпой для диабетиков. Модель не считает нужным скрывать свою болезнь, а, напротив, демонстрирует, что она никак не мешает ей в работе.

С помпой она появлялась и на красной дорожке Met Gala, примерив "голое" платье от Burberry.