Ксения Собчак рассказала, что в Сочи глушат всю связь, опасаясь атаки дронов
Известная российская телеведущая опубликовала фото из аэропорта и заявила, что в Сочи боятся дронов.
Известная российская телеведущая Ксения Собчак прилетела в российский Сочи и сообщила в своем Тelegram-канале, что в городе заглушена вся связь.
А самолеты в аэропорту встречают военные. 7 июня в Сочи стартовал второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. В первый день его посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Известно, в Форуме принимают участие 150 представителей молодежи из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. Средний возраст участников — 25 лет. Мероприятие проходит в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году.
Собчак написала, что прилетела вести некое мероприятие.
"Прилетела в Сочи сегодня вести мероприятие, тут проходит молодежный форум СНГ ЕАЭС , а самолет встречают военные , весь день без вайфая, вся связь заглушена: местные говорят "все боятся прилета дронов", — сообщила ведущая, отметив, что это "странное ощущение когда самолет встречают военные с оружием". К слову, во всем краснодарском крае запрещено использование дронов. Связь будут глушить десять дней, пока не закончится Форум.
О том, что в Сочи глушат связь, сообщили и местные жители, отметив, что не работает даже оплата картой.
Напомним, ранее Собчак признала, что получила гражданство Израиля. Она долго это отрицала, не смотря на то, что слухи об это стали появляться уже давно. В итоге Ксения Собчак заявила, что получила паспорт, когда "окружающий мир стал разрушаться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью".
Она подчеркнула, что она остается гражданкой России и продолжает платить там налоги.
"Я не поехала ради своих зрителей, которым нужен кто-то здесь, кто вместе с ними боится, кто вместе с ними потрясен происходящим, кто вместе с ними против, но не готов уезжать из своей страны, любит свою страну, является патриотом своей страны", — добавила Собчак. Она продолжает вести свои Тelegram-каналы.