Ксения Собчак рассказала, что в Сочи глушат всю связь, опасаясь атаки дронов

Известная российская телеведущая опубликовала фото из аэропорта и заявила, что в Сочи боятся дронов.

Известная российская телеведущая Ксения Собчак прилетела в российский Сочи и сообщила в своем Тelegram-канале, что в городе заглушена вся связь.

А самолеты в аэропорту встречают военные. 7 июня в Сочи стартовал второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. В первый день его посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Известно, в Форуме принимают участие 150 представителей молодежи из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. Средний возраст участников — 25 лет. Мероприятие проходит в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году.

Собчак написала, что прилетела вести некое мероприятие.

Военные в аэропорту Сочи Фото: Ксения Собчак/Telegram

"Прилетела в Сочи сегодня вести мероприятие, тут проходит молодежный форум СНГ ЕАЭС , а самолет встречают военные , весь день без вайфая, вся связь заглушена: местные говорят "все боятся прилета дронов", — сообщила ведущая, отметив, что это "странное ощущение когда самолет встречают военные с оружием". К слову, во всем краснодарском крае запрещено использование дронов. Связь будут глушить десять дней, пока не закончится Форум.

О том, что в Сочи глушат связь, сообщили и местные жители, отметив, что не работает даже оплата картой.

Фото: Скриншот

Местные жители сообщают, что в Сочи нет связи Фото: Скриншот

Напомним, ранее Собчак признала, что получила гражданство Израиля. Она долго это отрицала, не смотря на то, что слухи об это стали появляться уже давно. В итоге Ксения Собчак заявила, что получила паспорт, когда "окружающий мир стал разрушаться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью".

Она подчеркнула, что она остается гражданкой России и продолжает платить там налоги.

"Я не поехала ради своих зрителей, которым нужен кто-то здесь, кто вместе с ними боится, кто вместе с ними потрясен происходящим, кто вместе с ними против, но не готов уезжать из своей страны, любит свою страну, является патриотом своей страны", — добавила Собчак. Она продолжает вести свои Тelegram-каналы.