Эмили Ратаковски отметила день рождения сына в кожаном мини-платье

Сыну знаменитой модели исполнилось 2 года.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски, возможно, отпраздновала свой 32-й день рождения просто, однако сделала ставку на образ для праздника сына Сильвестра. Малышу 8 июня исполнилось два года.

Звезда подиумов выбрала кожаное мини-платье со шнуровкой от Ludovic de Saint Sernin, чтобы отпраздновать день рождения сына дома в кругу близких. Наряд включал корсетный лиф, бретельки и плиссированную юбку. Ратаковски стилизовала его с босоножками на шпильках. Свой образ она завершила красными тенями для век, блестящими губами и розовыми румянами.

"♊️💐🎉 благодарна, это даже не описать 🫶❣️", — написала Эмили в Instagram, поделившись снимками своего наряда, торта и очаровательного малыша.

На кадрах видно, что дом модели польско-еврейского происхождения был завален цветами и воздушными шарами.

Неясно, кто присутствовал на вечеринке, кроме Сильвестра, который позировал почти на каждой фотографии в темно-синей футболке и шортах цвета хаки.

Напомним, Эмили Ратаковски рассказала о своей любовной жизни после развода с бывшим мужем Себастьяном Бер-Макклардом.

Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном.