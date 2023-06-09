Эмили Ратаковски отметила день рождения сына в кожаном мини-платье
Сыну знаменитой модели исполнилось 2 года.
32-летняя американская модель Эмили Ратаковски, возможно, отпраздновала свой 32-й день рождения просто, однако сделала ставку на образ для праздника сына Сильвестра. Малышу 8 июня исполнилось два года.
Звезда подиумов выбрала кожаное мини-платье со шнуровкой от Ludovic de Saint Sernin, чтобы отпраздновать день рождения сына дома в кругу близких. Наряд включал корсетный лиф, бретельки и плиссированную юбку. Ратаковски стилизовала его с босоножками на шпильках. Свой образ она завершила красными тенями для век, блестящими губами и розовыми румянами.
"♊️💐🎉 благодарна, это даже не описать 🫶❣️", — написала Эмили в Instagram, поделившись снимками своего наряда, торта и очаровательного малыша.
На кадрах видно, что дом модели польско-еврейского происхождения был завален цветами и воздушными шарами.
Неясно, кто присутствовал на вечеринке, кроме Сильвестра, который позировал почти на каждой фотографии в темно-синей футболке и шортах цвета хаки.
Напомним, Эмили Ратаковски рассказала о своей любовной жизни после развода с бывшим мужем Себастьяном Бер-Макклардом.
Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном.