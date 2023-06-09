Шведская принцесса Мадлен показала архивные фото своей волшебной свадьбы

Мадлен вышла замуж 10 лет назад и на днях отмечала годовщину свадьбы.

Принцесса Швеции Мадлен опубликовала "личные моменты" своей королевской свадьбы, которая состоялась 10 лет назад. Принцесса по-новому взглянула на вечеринку во дворце Дроттнингхольм. Об этом пишет People.

Завтра дочери короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии исполняется 40 лет. Так что она выложила в Instagram личные фотографии со своей королевской свадьбы, которая была 8 июня 2013 года в Стокгольме.

Шведская принцесса вышла замуж за британо-американского бизнесмена Кристофера О'Нилла на церемонии в Королевском дворце. На скромном торжестве были гости из Норвегии и Дании, а также княгиня Монако Шарлен.

Свадьба принцессы Мадлен

"Оглядываясь назад на некоторые личные моменты, которые я сохраняю в памяти с момента нашей свадьбы десять лет назад", — подписала она несколько снимков.

На свадьбе принцесса Мадлен была в платье от Valentino, сшитым из шелковой ткани с аппликациями из кружева цвета слоновой кости, его отличало небольшое декольте и шлейф длиной в четыре метра.

Прическу Мадлен украшала тиара Modern Fringe и цветы флердоранжа, и образ дополняли ослепительные бриллиантовые серьги.

Принцесса Мадлен с матерью, королевой Сильвией Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram

На снимках, опубликованных Мадлен, видно, как она держится за руки со своей матерью, королевой Сильвией, целуется с мужем на праздничном банкете и веселится с ним на танцполе.

Свадьба принцессы Мадлен Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram Свадьба принцессы Мадлен Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram

Мадлен познакомилась с Кристофером, британо-американским финансистом, в 2010 году в Нью-Йорке, где она работала во Всемирном фонде детства королевы Сильвии. Шведский королевский двор объявил о помолвке в октябре 2012 года, и уже через год пара связала себя узами брака.

Свадьба принцессы Мадлен

У принцессы Мадлен и Кристофера родились трое детей: принцесса Леонора, 9 лет, принц Николя, 7 лет, и принцесса Адриенна, 4 года.

Пара жила в Нью-Йорке в первые годы своего брака, и там родилась принцесса Леонора. В 2015 году семья вернулась в Стокгольм, а после уехала в Лондон, чтобы после переехать во Флориду.

"Время и возможности для Соединенных Штатов хороши для семьи, когда дети еще находятся в дошкольном возрасте", — говорится в заявлении шведского королевского двора.

После пяти лет пребывания в Солнечном штате дворец объявил в марте, что принцесса Мадлен, Кристофер и их дети возвращаются в Швецию "на неопределенный срок" в августе этого года.

"Принцесса Леонора и принц Николя осенью пойдут в начальную школу в Стокгольме. Принцесса Адриенна пойдет в дошкольное учреждение", — говорится в заявлении дворца.

Будучи младшим ребенком короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, принцесса Мадлен родилась третьей в линии наследования после своей сестры кронпринцессы Виктории и брата принца Карла Филиппа. Впоследствии ее отбросили назад, когда ее старшие братья и сестры вышли замуж и родили детей. Сейчас Мадлен занимает восьмое место в очереди на престол, за ней следуют ее дети.

Принцесса Мадлен с мужем и детьми

В 2019 году король Карл XVI Густав объявил, что дети принца Карла Филиппа и принцессы Мадлен больше не являются официальными членами королевского дома и лишились своих официальных титулов Его/Ее Королевского Высочества. Дети Мадлен сохраняют свои королевские титулы, но они стали личными и их дети уже не будут иметь на них права.

Ранее сын кронпринцессы Виктории, старшей сестры Мадлен, стал звездой на дне рождения своего дедушки-короля. Его уже сравнивают с британским принцем Луи.