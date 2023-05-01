Новый Луи. Семилетний шведский принц Оскар стал звездой на дне рождении дедушки

Похоже, у британского принца Луи появился серьезный конкурент. Принц Швеции Оскар своим непосредственным поведением – завоевал сердца поклонников.

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Семилетний принц Швеции Оскар, сын кронпринцессы Виктории, появился на балконе дворца вместе со своей семьей, празднуя 77-й день рождения своего дедушки короля Карла XVI Густава. И поклонники королевской семьи подметили, насколько он похож на пятилетнего сына принца Луи, сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Daily Mail.

Юный принц Оскар вел себя также непосредственно, как принц Луи на праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы. Он прятался под пальто своей матери, закрывал глаза руками и вертел головой, явно не впечатленный церемонией празднования. Мать, чтобы успокоить его, крепко обняла, и поцеловала в макушку.

Принц Оскар с матерью, отцом и сестрой Эстель Фото: Kungahuset/Instagram

Принц Оскар с семьей на балконе Фото: Kungahuset/Instagram

Принц Оскар появился на балконе со своей матерью, 45-летней кронпринцессой Викторией, отцом, 49-летним принцем Даниэлем, и своей старшей сестрой, 11-летней принцессой Эстель.

Принц Оскар стал звездой

Напомним, принц Оскар Карл Улоф появился на свет в больнице Каролинского университета в столице Швеции Стокгольме 2 марта 2016 года. Он также носит титул герцога Сконе, самого южного герцогства Швеции.

Малыш Оскар второй ребенок наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории и ее супруга герцога Вестергетландского Даниэля.

Он четвертый внук короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. В линии наследования престола Оскар только третий. Два первых места занимают его мать Виктория и сестра Эстель, герцогиня Эстергетландская.

Принц Оскар и принцесса Эстель Фото: Kungahuset/Instagram

Будучи праправнуком британской принцессы Маргариты Коннаутской, принц Оскар входит также в порядок наследования британского престола.

Всего у короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии трое детей. Еще недавно принц Карл-Филипп считался самым завидным и красивым холостяком Европы. Однако в 2015 году он женился на модели Софии Хелльквист и теперь у пары трое сыновей.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав раскрыл очень практичный секрет своего счастливого 47-летнего брака с королевой Сильвией. Он заявил, что брак им помогли сохранить "отдельные ванные комнаты".

Король Швеции славится не только своим долгим браком, но и бурной молодостью. Троюродный брат британской королевы Елизаветы II, посещал подпольные стриптиз-клубы со своими друзьями, участвовал в секс-вечеринках и даже имел продолжительные романы с другими женщинами.

Но все фотографии, компрометирующие короля, оперативно выкупались спецслужбами, а любовницы Карла не давали комментариев. Сам он расплывчато заявлял, что "перевернул эту страницу".