Король Швеции Карл XVI Густав открыл секрет своего 47-летнего брака

В 1990-х Карл XVI Густав, по слухам, развлекался со стриптизершами и даже имел постоянную любвницу.

Related video

Король Швеции Карл XVI Густав раскрыл очень практичный секрет своего счастливого 47-летнего брака с королевой Сильвией — несмотря на слухи о его "диких секс-вечеринках со стриптизершами" и длительном романе с певицей в 1990-х. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Монарх сделал признание в новом документальном фильме под названием "Король".

Он будет выпущен в следующем месяце, чтобы отметить золотой юбилей короля Карла XVI Густав в этом году.

[ + – ] Официальный портрет короля Швеции Карла XVI Густава Фото: Kungahuset/Instagram

Когда режиссер фильма Карин аф Клинтберг спросила его совета по поводу брака, король просто ответил ей, что сохранить брак помогают "отдельные ванные комнаты". Клинтберг охарактеризовала ответ монарха как "довольно хороший совет", но отметила, что ожидала более душевного ответа из сферы психологии, однако король оказался "очень практичным".

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия поженились 19 июня 1976 года в Стокгольмском соборе после встречи на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Но их отношения не обошлись без неприятностей. Имидж короля Швеции подпортили слухи о его секс-вечеринках и романах.

О них рассказывалось в биографии короля Карла XVI Густава, под названием "Монарх поневоле", которая была выпущена в 2010 году. Ее написал Томас Шеберг.

Там описывалось, как троюродный брат британской королевы Елизаветы II, посещал подпольные стриптиз-клубы со своими друзьями.

[ + – ] Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия

Также там упоминался его длительный роман с Камиллой Хенемарк, шведской певицей и моделью.

После выхода биографии король Швеции сделал "расплывчатое" заявление, сказав, что он и его семья решили "перевернуть страницу… и двигаться вперед, потому что, некоторые вещи произошли давным-давно".

В биографии отмечалось, что король посещал подпольные стриптиз-клубы и разгульные вечеринки, которые устраивал босс мафии Милле Маркович.

Но король ходил не сам, а в компании друзей-аристократов. Его прикрывала шведская секретная служба Sapo, которая выкупала у участников вечеринок компрометирующие фотографии.

А босс мафии был доволен иметь короля в качестве клиента, потому что тогда его не проверяла полиция.

После публикации книги Маркович заявил, что у него есть компрометирующие фотографии короля с обнаженными женщинами, сделанные в одном из его секс-клубов в 1980-х годах.

"Молодых женщин и стриптизерш систематически приглашали на эти вечеринки, чтобы доставить удовольствие этой элитной группе влиятельных мужчин", — рассказывал Шеберг в подкасте в 2021 году. Он сообщил, что девушкам обещали работу моделями и карьеру в индустрии развлечений в обмен на секс.

Несколько женщин, опрошенных для книги, утверждали, что занимались сексом с королем. Говорят, что после одного большого ужина в честь успешной охоты на лося он наслаждался сексом с двумя женщинами одновременно.

А на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где король Швеции был VIP-гостем, он потратил 10 000 долларов в ночном клубе Gold Club и провел два часа с одной из девушек наедине.

И его роман с Камиллой Хенемарк, шведской певицей и моделью, судя по книге, продлился много лет. Сама Камилла заявила, что ее адвокат посоветовал ей "не давать никаких комментариев".

В книге утверждалось, что королева Сильвия знала об этом романе, но была беспомощна, поскольку король "влюбился, как подросток". Судя по книге, король Швеции Карл XVI Густав и Камилла всерез обсуждали, как уехать жить на остров во Французской Полинезии.

"Ужасно, что все это всплыло наружу. Но Королева — солдат. Она никогда не покажет свои эмоции", — говорил инсайдер после выхода книги.

Напомним, в прошлом году Швецию с официальным визитом посещали король и королева Иордании. Королева Рания блистала в лиловом платье и роскошных драгоценностях.