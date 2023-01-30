Король Швеції Карл XVI Густав відкрив секрет свого 47-річного шлюбу

У 1990-х Карл XVI Густав, за чутками, розважався зі стриптизерками та навіть мав постійну коханку.

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Король Швеції Карл XVI Густав розкрив дуже практичний секрет свого щасливого 47-річного шлюбу з королевою Сільвією — попри чутки про його "дикі секс-вечірки зі стриптизерками" та тривалий роман зі співачкою в 1990-х. Про це пише Dagens Nyheter.

Монарх зробив зізнання в новому документальному фільмі під назвою "Король".

Його випустять наступного місяця, щоб відзначити золотий ювілей короля Карла XVI Густава цього року.

[ + – ] Офіційний портрет короля Швеції Карла XVI Густава Фото: Kungahuset/Instagram

Коли режисерка фільму Карін аф Клінтберг запитала його пораду щодо шлюбу, король просто відповів їй, що зберегти шлюб допомагають "окремі ванні кімнати". Клінтберг охарактеризувала відповідь монарха як "досить хорошу пораду", але зазначила, що чекала на більш душевну відповідь зі сфери психології, проте король виявився "дуже практичним".

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія одружилися 19 червня 1976 року в Стокгольмському соборі після зустрічі на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Але їхні стосунки не обійшлися без проблем. Імідж короля Швеції зіпсували чутки про його секс-вечірки та романи.

Про них розповідалося в біографії короля Карла XVI Густава під назвою "Монарх мимоволі", яка була випущена у 2010 році. Її написав Томас Шеберг.

Там описувалося, як троюрідний брат британської королеви Єлизавети II відвідував підпільні стриптиз-клуби зі своїми друзями.

[ + – ] Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія

Також там згадувався його тривалий роман із Каміллою Хенемарк, шведською співачкою та моделлю.

Після виходу біографії король Швеції зробив "розпливчасту" заяву, сказавши, що він і його сім'я вирішили "перегорнути сторінку… і рухатися вперед, тому що деякі речі сталися давним-давно".

У біографії наголошувалося, що король відвідував підпільні стриптиз-клуби та розгульні вечірки, які влаштовував бос мафії Міллі Маркович.

Але король ходив не сам, а в компанії друзів-аристократів. Його прикривала шведська секретна служба Sapo, яка викуповувала в учасників вечірок компрометуючі фотографії.

А бос мафії був задоволений мати короля як клієнта, бо тоді його не перевіряла поліція.

Після публікації книги Маркович заявив, що має компрометуючі фотографії короля з оголеними жінками, зроблені в одному з його секс-клубів у 1980-х роках.

"Молодих жінок і стриптизерок систематично запрошували на ці вечірки, щоб принести задоволення цій елітній групі впливових чоловіків", — розповідав Шеберг у подкасті 2021 року. Він повідомив, що дівчатам обіцяли роботу моделями та кар'єру в індустрії розваг в обмін на секс.

Декілька жінок, опитаних для книги, стверджували, що займалися сексом із королем. Кажуть, що після однієї великої вечері на честь успішного полювання на лося він насолоджувався сексом із двома жінками одночасно.

А на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, де король Швеції був VIP-гостем, він витратив 10 000 доларів у нічному клубі Gold Club і провів дві години з однією з дівчат наодинці.

І його роман із Каміллою Хенемарк, шведською співачкою та моделлю, судячи з книги, тривав багато років. Сама Камілла заявила, що її адвокат порадив їй "не давати жодних коментарів".

У книзі стверджувалося, що королева Сільвія знала про цей роман, але була безпорадною, оскільки король "закохався, як підліток". Судячи з книги, король Швеції Карл XVI Густав і Камілла всерйоз обговорювали, як виїхати жити на острів у Французькій Полінезії.

"Жахливо, що все це спливло назовні. Але королева — солдат. Вона ніколи не покаже свої емоції", — говорив інсайдер після виходу книги.

Нагадаємо, минулого року Швецію з офіційним візитом відвідували король і королева Йорданії. Королева Ранія сяяла в ліловій сукні та розкішних коштовностях.