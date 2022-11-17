Королева Йорданії Ранія вийшла у світ у приголомшливій сукні за сім тисяч доларів

Королева Ранія та король Абдалла II приймали у палаці Аль-Хусейнія короля Швеції Карла XVI Густава та королеву Сільвію.

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До Йорданії з офіційним візитом прибули король та королева Швеції. І король Абдалла II, як привітний господар, влаштував для гостей розкішний прийом у палаці Аль-Хусейнія. Його дружина, королева Ранія, з'явилася на вечорі у розкішній фіолетовій сукні оригінального фасону. Про це пише Daily Mail.

Мати чотирьох дітей була втіленням елегантності у сукні від бренду Andrew Gn за сім тисяч доларів. Сукню дуже простого класичного фасону чудово прикрашали широкі шифонові рукави-ліхтарики.

[ + – ] Королева Ранія на прийомі у палаці

52-річна Ранія доповнила образ поясом із дорогоцінною пряжкою, парою відповідних сережок у вигляді серця з фіолетовим камінням та трендовим клатчем від Bottega Veneta.

78-річна королева Швеції виглядала дуже витончено в золотому жакеті, атласній спідниці та фамільними коштовностями: брошкою та перлинними сережками.

Нагадаємо, раніше королева Йорданії повідомила про те, що її дочка Іман виходить заміж за фінансиста з Нью-Йорка.

Але поки король Абдалла не прокоментував ситуацію з його сестрою Хаєю, яка втекла від свого чоловіка, правителя Дубая, забравши дітей та мільйони доларів.

Шейх Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум намагався повернути дружину, яка, за чутками, завела роман зі своїм охоронцем-британцем, але, мабуть, не наважився викрасти її, як раніше чинив з іншими жінками зі своєї родини. Отже, зараз Хая хоче купити маєток в Уельсі, щоб жити якомога далі від суєти Лондона.