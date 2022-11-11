Принцеса Хайя, колишня дружина правителя Дубая, шукає прихистку в британській глушині

Сестра короля Йорданії в 2019 році втекла від чоловіка з мільйонами доларів та дітьми

Related video

Принцеса Хайя, колишня дружина правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида аль-Мактума, випускниця Оксфорда та рідна сестра короля Йорданії Абдалли II, шукає притулку у валлійській глушині, де вона купила маєток. Про це пише Daily Mail.

48-річна принцеса Хайя розповідала, що її залякував колишній чоловік.

Високий суд Лондона зобов'язав шейха Мохаммеда виплатити його дружині одноразову суму у розмірі 251,5 мільйона фунтів стерлінгів плюс 5,6 мільйона фунтів стерлінгів на рік на кожного з їхніх двох дітей.

[ + – ] Принцеса Хайя з уже колишнім чоловіком, правителем Дубая Фото: Dubai Racing Club

Спочатку вона намагалася купити маєток у Віндзорі, але у результаті обрала сільський готель в Уельсі, який планує перетворити на комфортний заміський будинок.

З чуток, шейх Дубая настільки залякав свою колишню дружину, що вона хотіла знайти житло трохи далі від жвавого Лондона. Високий суд погодився з тим, що агенти, які працюють на шейха, використали шпигунську систему Pegasus для зламування телефонів колишньої дружини.

Департамент із сімейних справ Верховного суду Англії та Уельсу ухвалив, що емір не матиме права істотно впливати на процес виховання їхніх двох дітей і зустрічатися з ними віч-на-віч через те, що він демонстрував схильність до примусу та контролю.

[ + – ] Принцеса Хайя з уже колишнім чоловіком, правителем Дубая на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

Раніше шейх Мохаммед бін Рашид аль Мактум організував викрадення двох своїх дочок Шамси та Латіфи, які вислизнули з Дубая. Їх повернули до батька, і, як вважається, їх утримують проти своєї волі.

Нагадаємо, Хайя, сестра правителя Йорданії короля Абдалли II, вийшла заміж за шейха Мухаммеда у 2004 році й стала його другою дружиною. Однак згодом вона втомилася від контролю. До того ж з чуток, у неї розпочався роман з охоронцем-британцем. Тож у 2019 році Хайя втекла з Дубая разом із двома своїми дітьми.

Її чоловік був обурений, і опублікував вірші в соцмережах, в яких прокляв колишню дружину і нарікав на її зраду.

Нагадаємо, перша дружина шейха Мохаммеда є також і його двоюрідною сестрою. Вона народила шейху 12 дітей, старший із яких є спадкоємцем.