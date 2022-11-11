Принцесса Хайя, бывшая жена правителя Дубая, ищет убежища в британской глуши

Сестра короля Иордании в 2019 году сбежала от супруга с миллионами долларов и детьми

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Принцесса Хайя, бывшая жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, выпускница Оксфорда и родная сестра короля Иордании Абдаллы II, ищет убежища в валлийской глуши, где она купила имение. Об этом пишет Daily Mail.

48-летняя принцесса Хайя рассказывала, что ее запугивал бывший муж.

Высокий суд Лондона обязал шейха Мохаммеда выплатить его жене единовременную сумму в размере 251,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 5,6 миллиона фунтов стерлингов в год на каждого из их двоих детей.

[ + – ] Принцесса Хайя с уже бывшим супругом, правителем Дубая Фото: Dubai Racing Club

Изначально она пыталась купить имение в Виндзоре, но в итоге выбрала сельский отель в Уэльсе, который планирует превратить в комфортный загородный дом.

По слухам, шейх Дубая настолько запугал свою бывшую жену, что она хотела найти жилье подальше от оживленного Лондона. Высокий суд согласился с тем, что агенты, работающие на шейха, использовали шпионскую систему Pegasus для взлома телефонов его бывшей жены.

Департамент по семейным делам Верховного суда Англии и Уэльса постановил, что эмир не будет иметь права существенно влиять на процесс воспитания их двоих детей и встречаться с ними с глаза на глаз из-за того, что он демонстрировал склонность к принуждению и контролю.

[ + – ] Принцесса Хайя с уже бывшим супругом, правителем Дубая на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Ранее шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум организовал похищение двоих своих дочерей Шамсы и Латифы, которые ускользнули из Дубая. Их вернули к отцу, и, как считается, их удерживают против своей воли.

Напомним, Хайя, сестра правителя Иордании короля Абдаллы II, вышла замуж за шейха Мухаммеда в 2004 году и стала его второй женой. Однако со временем она устала от контроля. К тому же, по слухам, у нее начался роман с охранником-британцем. Так что в 2019 году Хайя сбежала из Дубая вместе с двумя своими детьми.

Ее супруг был возмущен, и опубликовал стихи в соцсетях, в которых проклял бывшую жену и сетовал на ее предательство.

Напомним, первая жена шейха Мохаммеда, является также и его двоюродной сестрой. Она родила шейху 12 детей, старший из которых является наследником.