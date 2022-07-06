Йорданська принцеса Іман виходить заміж за американського фінансиста

Іман — дочка королеви Ранії та короля Абдалли II.

Королева Йорданії Ранія, яку вважають однією з найкрасивіших і найжлегантніших жінок у світі, опублікувала кілька дописів, в яких повідомила, що її улюблена дочка Іман, якій нещодавно виповнилося 25 років, побралася з фінансистом із Нью-Йорка.

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51-річна Ранія повідомила, що обранця Іман звати Джаміль Терміотіс. Уродженець Венесуели, який старший за свою наречену на два роки, працює керівним партнером фонду венчурного капіталу в Нью-Йорку.

[ + – ] Йорданська принцеса Іман та її наречений Джаміль Терміотіс Фото: Instagram queenrania

Оголошення про заручини стало сюрпризом для шанувальників королівської сім'ї та мешканців Йорданії, тому що пара тримала свої стосунки в секреті і незрозуміло, як довго вони зустрічаються.

Ранія опублікувала фото щасливої пари і написала: "Вітаю, моя дорога Іман. Твоя посмішка завжди була подарунком кохання, яким я дорожила з дня твого народження. Бажаю тобі та Джамілю життя, наповненого любов'ю та сміхом!".

Нагадаємо, Іман — друга дитина Ранії та короля Абдалли. Вона закінчила Міжнародну академію в Аммані у 2014 році та була удостоєна звання найкращої спортсменки у своєму класі.

[ + – ] Королева Йорданії Ранія з дочкою Іман Фото: Instagram queenrania [ + – ] Королева Ранія та король Абдалла II Фото: Instagram queenrania

Вона продовжила навчання у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, де її старший брат наслідний принц Хусейн вивчає міжнародну історію.

Загалом у Ранії та короля Абдалли II — четверо дітей. Наслідний принц Хуссейн народився в 1994 році, через два роки на світ з'явилася Іман, в 2000 народилася принцеса Сальма, а в 2005 — принц Хашим.

Ранія — родом із Палестини. За свій бездоганний стиль і любов до національних костюмів, у 2003 році її назвали "Королевою елегантністю світу-2003". Ранія так любить вишитий одяг із національними мотивами, що у нього в гардеробі є навіть кілька українських вишиванок.

А два роки тому принцеса Сальма стала першою жінкою-пілотом у Йорданії. Навчалася Сальма у Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії.