Иорданская принцесса Иман выходит замуж за американского финансиста

Иман – дочь королевы Рании и короля Абдаллы II

Королева Иордании Рания, которую считают одной из самых красивых и жлегантных женщин в мире, опубликовала несколько постов, в которых сообщила, что ее любимая дочь Иман, которой недавно исполнилось 25 лет, обручилась с финансистом из Нью-Йорка.

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51-летняя Рания сообщила, что избранника Иман зовут Джамиль Термиотис. Уроженец Венесуэлы, который старше своей невесты на два года, работает управляющим партнером фонда венчурного капитала в Нью-Йорке.

[ + – ] Иорданская принцесса Иман и ее жених Джамиль Термиотис Фото: Instagram queenrania

Объявление о помолвке стало сюрпризом для поклонников королевской семьи и жителей Иордании, потому что пара держала свои отношения в секрете и неясно, как долго они встречаются.

Рания опубликовала фото счастливой пары и написала: "Поздравляю, моя дорогая Иман. Твоя улыбка всегда была подарком любви, которым я дорожила со дня твоего рождения. Желаю тебе и Джамилю жизни, наполненной любовью и смехом!".

Напомним, Иман – второй ребенок Рании и короля Абдаллы. Она окончила Международную академию в Аммане в 2014 году и была удостоена звания лучшей спортсменки в своем классе.

[ + – ] Королева Иордании Рания с дочерью Иман Фото: Instagram queenrania [ + – ] Королева Рания и король Абдалла II Фото: Instagram queenrania

Она продолжила обучение в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, где ее старший брат наследный принц Хусейн изучает международную историю.

Всего у Рании и короля Абдаллы II – четверо детей. Наследный принц Хуссейн родился в 1994 году, спустя два года на свет появилась Иман, в 2000 году родилась принцесса Сальма, а в 2005 – принц Хашим.

Рания – родом из Палестины. За свой безупречный стиль и любовь к национальным костюмам, в 2003 году ее назвали "Королевой элегантности мира-2003". Рания так любит вышитую одежду с национальными мотивами, что у нее в гардеробе есть даже пара украинских вышиванок.

А два года назад принцесса Сальма стала первой женщиной-пилотом в Иордании. Обучалась Сальма в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании.