Королева Иордании Рания вышла в свет в потрясающем платье за семь тысяч долларов

Королева Рания и король Абдалла II принимали во дворце Аль-Хусейния короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию.

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В Иорданию с официальным визитом прибыли король и королева Швеции. И король Абдалла II, как радушный хозяин, устроил для гостей шикарный прием во дворце Аль-Хусейния. Его супруга, королева Рания, появилась на вечере в роскошном фиолетовом платье оригинального фасона. Об этом пишет Daily Mail.

Мать четверых детей была воплощением элегантности в платье от бренда Andrew Gn за семь тысяч долларов. Платье очень простого классического фасона очень украшали широкие шифоновые рукава-фонарики.

[ + – ] Королева Рания на приеме во дворце

52-летняя Рания дополнила образ поясом с драгоценной пряжкой, парой подходящих сережек в виде сердца с фиолетовыми камнями и трендовым клатчем от Bottega Veneta.

78-летняя королева Швеции выглядела очень утонченно в золотом жакете, атласной юбке и фамильными драгоценностями: брошью и жемчужными серьгами.

Напомним, ранее королева Иордании сообщила о том, что ее дочь Иман выходит замуж за финансиста из Нью-Йорка.

Но пока король Абдалла не прокомментировал ситуацию с его сестрой Хайей, которая сбежала от своего мужа, правителя Дубая, забрав детей и миллионы долларов.

Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум пытался вернуть супругу, которая, по слухам, завела роман со своим телохранителем-британцем, но, видимо, не решился похитить ее, как ранее поступал с другими женщинами из своей семьи. Так что сейчас Хайя хочет купить имение в Уэльсе, чтобы жить подальше от суеты Лондона.