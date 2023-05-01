Новий Луї. Семирічний шведський принц Оскар став зіркою на дні народження дідуся

Схоже, у британського принца Луї виник серйозний конкурент. Принц Швеції Оскар своєю безпосередньою поведінкою завоював серця шанувальників.

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Семирічний принц Швеції Оскар, син кронпринцеси Вікторії, з'явився на балконі палацу разом зі своєю родиною, святкуючи 77-й день народження свого діда короля Карла XVI Густава. І шанувальники королівської сім'ї помітили, наскільки він схожий на п'ятирічного сина принца Луї, сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Про це пише Daily Mail.

Юний принц Оскар поводився також безпосередньо, як принц Луї на святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети. Він ховався під пальто своєї матері, заплющував очі руками та крутив головою, очевидно не вражений церемонією святкування. Мати, щоб заспокоїти його, міцно обійняла, і поцілувала в голову.

Принц Оскар з матір'ю, батьком та сестрою Естель Фото: Kungahuset/Instagram

Принц Оскар із сім'єю на балконі Фото: Kungahuset/Instagram

Принц Оскар з'явився на балконі зі своєю матір'ю, 45-річною кронпринцесою Вікторією, батьком, 49-річним принцом Даніелем і своєю старшою сестрою, 11-річною принцесою Естель.

Принц Оскар став зіркою

Нагадаємо, принц Оскар Карл Улоф народився в лікарні Каролінського університету в столиці Швеції Стокгольмі 2 березня 2016 року. Він також носить титул герцога Сконе, найпівденнішого герцогства Швеції.

Малюк Оскар – друга дитина спадкоємиці шведського престолу кронпринцеси Вікторії та її дружина герцога Вестергетландського Даніеля.

Він четвертий онук короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії. У лінії наслідування престолу Оскар лише третій. Два перші місця займають його мати Вікторія та сестра Естель, герцогиня Естергетландська.

Принц Оскар та принцеса Естель Фото: Kungahuset/Instagram

Бувши праправнуком британської принцеси Маргарити Коннаутської, принц Оскар входить також до лінії успадкування британського престолу.

Загалом у короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сильвії троє дітей. Ще недавно принц Карл-Філіп вважався найзавиднішим і найкрасивішим парубком Європи. Однак у 2015 році він одружився з моделлю Софії Хеллквіст і тепер у пари троє синів.

Раніше король Швеції Карл XVI Густав розкрив дуже практичний секрет свого щасливого 47-річного шлюбу із королевою Сільвією. Він заявив, що шлюб їм допомогли зберегти "окремі ванні кімнати".

Король Швеції славиться не лише своїм довгим шлюбом, а й бурхливою молодістю. Троюрідний брат британської королеви Єлизавети II відвідував підпільні стриптиз-клуби зі своїми друзями, брав участь у секс-вечірках і навіть мав тривалі романи з іншими жінками.

Але всі фото, які компрометують короля, оперативно викуповувалися спецслужбами, а коханки Карла не давали коментарів. Сам він розпливчасто заявляв, що "перевернув цю сторінку".