Эмма Уотсон пошла на свидание с новым богатым бойфрендом из США (фото)

Ранее звезда "Гарри Поттера" рассталась с Брэнданом Грином, сыном британского миллиардера, а потом сходила на свидание в Венеции с очередным завидным бойфрендом.

Эмма Уотсон снова начала ходить на свидания. И за последние несколько недель ее сфотографировали уже со вторым претендентом на роль бойфренда. В Венеции ее видели с основателем бренда закусок PROPER Райаном Коном. Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя актриса отлично проводит время после того, как стало известно, что она рассталась с Брэнданом Грином, сыном розничного магната сэра Филипа Грина.

Эмма Уотсон и Райан Кон в Венеции

К слову, именно после фото, сделанных в Венеции, отношения Эммы и Брэндана стали достоянием общественности. Но после 18-месячного романа они расстались. И инсайдеры сообщили, что Грин оказался слишком несерьезным для Эммы, которая получила образование в престижном университете Брауна и начала учебу в Оксфорде.

Брэндон имеет репутацию любителя вечеринок и ранее встречался с рядом моделей. Однажды его поймали, когда он шлепал Кейт Мосс на отдыхе в Сент-Бартсе.

Он вырос в Монако, а его бар-мицва в легендарном отеле Du Cap включала выступления Бейонсе и Андреа Бочелли.

Однако совсем недавно он начал проявлять интерес к добрым делам, включая биоразнообразие и океаны, и друзья описывали его как "вежливого и умного". Но для Эммы этого, видимо, оказалось недостаточно.

Райан Кон, с которым Эмма Уотсон обнималась и каталась на водном такси в Венеции, известен, как основатель бренда закусок PROPER. Он любит велосипедный спорт, туризм и серфинг. А также занимается вопросами экологии и инвестирует в технологии.

Эмма Уотсон и Райан Кон в Венеции

Так что он кажется неплохой партией для Эммы, которая ранее встречалась с однокурсниками по Оксфорду – Уиллом Адамовичем и Мэттом Дженни.

После у нее был роман с миллионером Уильямом Маком. Они расстались в конце 2017 года после двухлетнего романа. После восстановления у нее был шестимесячный роман с красивым актером Glee Кордом Оверстритом. Они расстались летом 2018 года.

Затем она была замечена за коктейлями с генеральным директором по технологиям Бренданом Уоллесом, соучредителем венчурного фонда.

К лету 2019 года у Эммы уже был новый роман с технологическим миллионером Бренданом Ирибе, генеральным директором Oculus. За ним последовал бизнесмен Лео Робинтон, с которым она провела два года.

В интервью она говорила: "Бойфренды или партнеры, которые у меня были, обычно заставляли меня чувствовать себя по-настоящему желанной. Они создали меня".

Райан Кон

Ранее в Венеции Эмму видели в компании американского миллионера Райана Уолша.