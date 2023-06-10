Король и королева Иордании обменялись трогательными кадрами по случаю 30 лет брака (фото, видео)

Пара поженилась в 1993 году на роскошной церемонии во дворце Захран. В этой же локации недавно состоялось бракосочетание их сына принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.

Король Иордании Абдалла и королева Рания сегодня, 10 июня, празднуют 30-ю годовщину с дня свадьбы. И одна из самых красивых королевских пар современности обменялась трогательными фото и видео в этот особенный день.

Королева Рания разместила фото с мужем у себя в Instagram, написав: "Каждый уходящий день сближает нас, и каждый уходящий год показывает мне, насколько я невероятно счастлива провести свою жизнь с тобой. С 30-летием, мой король".

Видео, опуликованное королевой Ранией

Также видео, посвященное годовщине свадьбы родителей, разместил принц Хусейн, написав: "Поздравляем самых любящих, преданных и щедрых родителей с 30-летием свадьбы".

Видео, размещенное принцем Хусейном

Напомним, свадьба короля Абдаллы и королевы Рании состоялась 10 июня 1993 года. Рания получила титул королевы после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна.

Абдалла мог не стать королем, трон должен был занять его дядя, принц Хасан, так что для Рании, как она после говорила в интервью, это был "большой шок".

До знакомства с Абдаллой, Рания, выпускница Американского университета в Каире, работала в Citibank и в отделе маркетинга Apple. С принцем она познакомилась на званом обеде в Аммане в январе 1993 года. А уже через шесть месяцев состоялась свадьба.

Свадьба Абдаллы и Рании в 1993 году Фото: Getty Images

Родившаяся в Кувейте в семье палестинцев, Рания и ее семья переехали в иорданскую столицу в 1991 году, после окончания войны в Персидском заливе.

На свадьбе Рания была в платье от британского дизайнера Брюса Олдфилда, который также создавал наряды для принцессы Дианы и королевы Камиллы. Сообщается, что Олдфилд был вдохновлен серией официальных сирийских костюмов, выставленных в музее Виктории и Альберта.

Свадьба Абдаллы и Рании была грандиозным государственным событием. Этот день был объявлен национальным праздником, и люди выстроились вдоль улиц Аммана, чтобы мельком увидеть принца и его невесту, проезжавших в автомобиле с открытым верхом. Среди гостей на свадьбе были принцесса Греции Ирина и королева Испании София.

Официальная церемония бракосочетания и свадебная вечеринка прошли во дворце Захран. Там же, спустя 30 лет состоялась и свадьба первенца пары – кронпринца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф из Саудовской Аравии.

На свадьбе Хусейна собрались монархи со всего мира. И после церемонии они сделали уникальную общую фотографию.