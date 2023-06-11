Родители Кейт Миддлтон погрязли в огромных долгах

Кредитори обвиняют чету Миддлтонов в предательстве и не верят, что вернут свои деньги.

Родители принцессы Уэльской, Майкл и Кэрол Миддлтоны, столкнулись с тяжелыми финансовыми трудностями, поскольку их компания Party Pieces Holdings обанкротилась, а разгневанные кредиторы заявили, что пара должна около им 2,6 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Компания по продаже принадлежностей для вечеринок была основана Миддлтонами в 1987 году и за несколько лет стала настолько успешной, что доход позволил супругам отправить дочерей Кейт, Пиппу и сына Джеймса в частный колледж Мальборо, обучение в котором стоит около 42 930 фунтов стерлингов в год, а также потратить 4,7 млн фунтов стерлингов на роскошный особняк в Лондоне.

Согласно MailOnline, фирма была куплена бизнесменом Джеймсом Синклером, который руководит Partyman, компанией, управляющей мягкими игровыми площадками и организовующей отдіх для детей.

Минимум один из инвесторов Party Pieces Holdings заявил, что компания "предала" их, поскольку возникло беспокойство по поводу того, сколько долгов тянется за ней.

Среди 2,6-миллионного долга — выплата 218 749 фунтов стерлингов банку RBS для покрытия ссуды Coronavirus Business Interrupt, 1,4 миллиона фунтов стерлингов — в виде необеспеченных кредитов и 456 008 фунтов стерлингов надлежит выплатить другим кредиторам. При этом все кредиторы уже не скрывают разочарования по поводу перспектив вернуть свои деньги.

Лорд Илифф — один из тех, кто утверждает, что ему Миддлтоны задолжали 57 480 фунтов стерлингов. Джеймс Хоул, его агент, говорит, что имущество сталкивается с "серьезными финансовыми последствиями" из-за невыплаченных денег.

"Они были долгосрочными арендаторами. Мы были поражены суммой денег, которую должны другим", — заявил Хоул.

Другой кредитор, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что его компания начала затяжные переговоры с Party Pieces, однако они оказались безрезультатными.

"Сумма, которую они должны HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании), затмевает все остальное, что они должны. Вот почему мы ушли — из-за того, что они должны в государственный кошелек", — сообщили инсайдеры.

Управлению Майкл и Кэролл задолжали 613 000 фунтов стерлингов. До тех пор, пока они не выплатят эту сумму, другим кредиторам ждать нечего.

Еще одна фирма, разочаровавшаяся в Party Pieces, — это Sultani Gas, фирма из Тонбриджа (графство Кент), которая поставляла гелиевые шары.

По словам представителя бизнеса, он "доверял" Кэрол, поскольку она была "тещей следующего короля… и она только что предала меня".

"Это абсолютно неприемлемо", — подчеркнул источник.

Сами Миддлтоны объясняют, что к банкротству привели пандемия коронавируса, когда все вечеринки были запрещены, и резкое удорожание жизни в стране. В результате изоляции и кризиса стоимости жизни их доходы серьезно упали. Так, во время пандемии выручка Party Pieces сократилась с 4,5 млн фунтов стерлингов до 3,2 млн фунтов стерлингов в период с 2021 по 2022 год.

В связи с нарастанием финансовых проблем Party Pieces обратилась к 175 потенциальным покупателям, прежде чем в конечном итоге договорилась о сделке на 180 тысяч фунтов стерлингов.

В новую компанию Teddy Tastic Bear перейдут 12 сотрудников Party Pieces.

Ранее Фокус писал, что мать и сестра Кейт Миддлтон были замечены на свадьбе принца Иордании Хусейна.