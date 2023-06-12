12 июня 2023 года: преподобного Исаакия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя купаться в водоеме и работать в поле.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Исаакия. Он жил в пустыне во времена гонения за христианами. Когд-то Исаакий услышал, что христианские церкви превращают в конюшни, а не согласные с этим христиане страдают. Исаакий отправился в Константинополь пошел к императору, чтобы его убедить не делать этого. Но Валент не услышал предостережений, отправился на войну с готами и погиб. После этого в окрестностях Константинополя сделали обитель имени Исаакия, а сам он скончался в глубокой старости.
Что нельзя делать 12 июня:
- убивать змей;
- купаться в водоеме;
- работать в поле или заниматься рукоделием;
- снимать паутину.
Народные приметы и поверья:
- липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето;
- дождь — к урожаю грибов осенью;
- большие цветы на шиповнике – будет морозная зима;
- пауки плетут паутину — скоро погода поменяется.
День ангела празднуют:
Исаак, Василий.
Родились в этот день:
1915 год — Дэвид Рокфеллер (ум. 2017), американский банкир, государственный деятель, глобалист, глава дома Рокфеллеров (с 2004);
1992 год — Филипе Коутиньо, бразильский футболист.
Также в этот день:
1665 год — Королевство Англия устанавливает свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое переименовывают в Нью-Йорк;
1849 год — Л. П. Гаслет получает патент на противогаз;
1920 год – официально открывают Панамский канал;
1966 год — в Киеве начинается эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.