12 июня 2023 года: преподобного Исаакия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя купаться в водоеме и работать в поле.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Исаакия. Он жил в пустыне во времена гонения за христианами. Когд-то Исаакий услышал, что христианские церкви превращают в конюшни, а не согласные с этим христиане страдают. Исаакий отправился в Константинополь пошел к императору, чтобы его убедить не делать этого. Но Валент не услышал предостережений, отправился на войну с готами и погиб. После этого в окрестностях Константинополя сделали обитель имени Исаакия, а сам он скончался в глубокой старости.

Что нельзя делать 12 июня:

убивать змей;

купаться в водоеме;

работать в поле или заниматься рукоделием;

снимать паутину.

Народные приметы и поверья:

липа и черемуха цветут – будет долгое и жаркое лето;

дождь — к урожаю грибов осенью;

большие цветы на шиповнике – будет морозная зима;

пауки плетут паутину — скоро погода поменяется.

День ангела празднуют:

Исаак, Василий.

Родились в этот день:

1915 год — Дэвид Рокфеллер (ум. 2017), американский банкир, государственный деятель, глобалист, глава дома Рокфеллеров (с 2004);

1992 год — Филипе Коутиньо, бразильский футболист.

Также в этот день:

1665 год — Королевство Англия устанавливает свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое переименовывают в Нью-Йорк;

1849 год — Л. П. Гаслет получает патент на противогаз;

1920 год – официально открывают Панамский канал;

1966 год — в Киеве начинается эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.