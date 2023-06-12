54-летняя актриса Наоми Уоттс впервые вышла замуж (фото)

Пара познакомилась на съемках сериала "Цыганка" в 2017 году.

54-летняя британская актриса Наоми Уоттс связала себя узами брака с актером-сверстником Билли Крудалом, с которым познакомилась еще в 2017 году. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Звезда также опубликовала снимок, сделанный на ступенях здания Верховного суда округа Нью-Йорк, за углом от мэрии. Автор снимка – Джейсон Де Бир, менеджер Уоттс и сопродюсер нескольких ее недавних проектов.

"Зацепил!" – говорится в подписи к изображению.

В своих историях в Instagram под фото букета она написала "Цветы из гастронома!!", доказывая ее нью-йоркскую добросовестность в астрономической степени.

Если букет невесты был бюджетным, то о свадебном наряде такого не скажешь. Кружевное макси-платье Oscar de la Renta Water Lily Gutpure стоит 4900 долларов.

Крудап, четырехкратный номинант на премию "Тони", был одет в темно-синий костюм.

Молодожены Наоми Уоттс и Били Крудал Фото: Naomi Watts/Instagram

В комментариях с поздравлениями отметился бывший партнер Уоттс, Лив Шрайбер. Они были вместе 11 лет, родили двух сыновей, но предложения руки и сердца Наоми так и не дождалась.

"Поздравляю! Великолепные!" – написал Шрайбер.

Среди других поздравивших были Джулианна Мур, Айла Фишер, Энди Коэн, Дженнифер Кулидж, Миа Фэрроу, Лили Рэйб, Кейт Босуорт, Лив Тайлер, Сара Сильверман, Джулианна Маргулис, Мишель Пфайффер, Октавия Спенсер, Хлоя Севиньи, Джастин Теру, Люси Бойнтон, Мелани Лински, Тереза Палмер и, возможно, самое главное, сценарист и продюсер Лиза Рубин. Кстати, именно Лизе молодожены обязаны своим знакомством. На съемках ее сериала "Цыганка", вышедшем на Netflix в 2017 году, Уоттс и Крудап впервые встретились.

У Крудапа и его бывшей партнерши Мэри-Луиз Паркер также есть сын, которому 19 лет. И для Билли, и для Наоми это первый брак.

После церемонии Уоттс и Крудап подняли бокал вместе с двумя другими парами: Марком Руффало и Санрайз Кугни, а также Джошем Гамильтоном и Лили Торн.

Празднование прошло в тесном кругу друзей Фото: Naomi Watts/Instagram

Ранее Фокус писал, что Наоми показала выпускной своего сына, на который ребенок явился в платье.