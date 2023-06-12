Дженнифер Лопес в стильном макси-платье провела время с детьми

Джей Ло воспитывает детей с бывшем мужем Марком Энтони.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена с детьми в Лос-Анджелесе. Знаменитость пообедала с 15-летними близнецами Максом и Эмме. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка, недавно купившая дом за 60 миллионов долларов, надела хлопковое платье макси с геометрическим принтом La DoubleJ и белые туфли на платформе Gucci с серебряными дизайнерскими логотипами. Свой стильный ансамбль исполнительница дополнила солнцезащитными очками и красной сумкой Hermes, которая соответствовала цветам остальной части ее наряда.

Фото: Getty Images

Она собрала свои светлые каштановые локоны в гладкий пучок, а золотые серьги, массивные браслеты и кольцо завершили образ Дженнифер.

Когда они подъехали к ресторану, певица открыла двери, чтобы помочь своим детям выйти из машины. Ее сын Макс, дебютировавший в фильме Лопес "Выходи за меня", был замечен в черной футболке с рисунком и брюках цвета хаки. Он также носил пару кроссовок Vans в черно-белую клетку и коричневую бейсболку.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес переехали в роскошное поместье за 60 млн долларов.

Т﻿акте Фокус писал, что Дженнифер Лопес с дочерью заметили у дома бывшей жены Бена Аффлека.