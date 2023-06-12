Люпита Нионго появилась на красной дорожке с татуировками на голове и анатомическом корсете

Оригинальный наряд создали в точности с соответствиями параметров тела актрисы.

В Нью-Йорке прошла церемония награждения театральным аналогом премии "Оскар" – премией "Тони". И многие голливудские актрисы, которые пробуют свои силы в театре, посетили церемонию. Была среди них и звезда фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера" Люпита Нионго. Она выбрала для своего эффектного выхода на красную дорожку очень оригинальный наряд. Об этом пишет Page Six.

Обладательница "Оскара" появилась на премии "Тони" в творении пакистанской художницы и модельера Миши Джапанвала. Кираса стального цвета была отлита в точности по линиям тела актрисы.

Люпита Нионго на красной дорожке "Тони" Фото: Getty Images

Она описала свой наряд, как "бесстыдный выход из тела", в Instagram, добавив, что для нее "большая честь, смирение, укрепление и энергия" носить единственное в своем роде творение на церемонии "Тони".

"Миша Джапанвала — пакистанская художница и модельер, чьи работы основаны на неприятии и деконструкции внешнего стыда, связанного с телом. В своем художественном процессе она создает реалистичную и правдивую запись тела человека как акт сопротивления и празднования, а также настаивает на том, чтобы ей позволили свободно существовать в наших телах", — продолжила 40-летняя Нионго.

Люпита Нионго

Кираса, или корсет сочетались с черными расклешенными брюками и блейзером. А голову Нионго украсила реалистичной татуировкой, изображающей геометрические пряди волос.

На церемонию "Тони" в этом году повлияла продолжающаяся забастовка Гильдии писателей Америки.

Церемония транслировалась на канале CBS в формате без сценария, и профсоюз согласился не пикетировать мероприятие. Икона Бродвея Лин-Мануэль Миранда также отказался от участия в качестве сценариста вступительного сегмента в знак солидарности с WGA.

Ранее Дрю Бэрримор отказалась от ведущей MTV Movie & Television Awards в прошлом месяце в знак солидарности со сценаристами, и мероприятие было показано в урезанной форме.

Сценаристы кино и телевидения бастуют из-за жалоб на то, что студии недоплачивают им в течение многих лет, особенно когда речь идет о программах потокового вещания, которые практически не дают никаких остаточных доходов с течением времени. Они также сопротивляются попыткам студий сократить комнаты сценаристов, сократить количество эпизодов телевизионных сезонов и оставить открытой возможность замены людей-писателей так называемыми программами "ИИ".

Также на церемонии "Тони" присутствовала актриса Джессика Честейн, которая вышла на красную дорожку в роскошном желтом платье.