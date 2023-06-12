Джессика Честейн вышла на красную дорожку премии Тони в роскошном желтом платье

В Нью-Йорке прошла 76-я церемония награждения премией "Тони" и на красной дорожке театрального "Оскара" собрались немало звезд.

Related video

В Нью-Йорке прошла 76-я по счету церемония награждения театральной премией Тony Award. И главной звездой церемонии стала актриса Джессика Честейн, которая вышла на красную дорожку в потрясающем желтом платье с глубоким вырезом. Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя актриса пришла на церемонию вместе со своей мамой Джери. И для эффектного выхода она выбрала желтое струящееся платье от Gucci.

Джессика дополнила образ легкой накидкой, напомним модным критикам Белль из "Красавицы и чудовища". Накидки – это фишка Джессики, она часто выбирает наряды с этим аксессуаром.

Джессика Честейн в Gucci на красной дорожке "Тони" Фото: Getty Images

Также она выбрала эффектное колье от Gucci с бриллиантовой цепочкой и подвеской в виде крупного цветка с рубином в центре.

Джессика создала образ с помощью звездного стилиста Элизабет Стюарт, парикмахера Ренато Кампоры и визажиста Кристофера Бакла.

Джессика Честейн в Gucci

Ранее Джессика выходила на театральную сцену в классической пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом" в роли Норы. Последняя версия была адаптирована Эми Херцог и поставлена Джейми Ллойдом. Шоу закрылось 10 июня, и актриса поделилась в Instagram грустным сообщением о том, что будет скучать по постановке.

К Джессике на звездной церемонии награждения присоединился ее муж Джан Лука Пасси де Препосуло.

Несмотря на то, что в США продолжается забастовка Гильдии писателей Америки, профсоюз согласился не пикетировать церемонию. Но все сценаристы отказались писать план мероприятия.

Джессика Честейн в Gucci

А тем временем, из-за забастовки сценаристов были приостановлены съемки многих дорогостоящих и рейтинговых проектов. Среди них "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь" (приквел "Игры престолов"), "Очень странные дела", "Одни из нас", "Властелин колец: Кольца власти", "Блэйд", "Шершни", "Гриффины" и многих других.

Когда сценаристы бастовали в прошлый раз, то пострадали сериалы "Доктор Хаус" и "Остаться в живых". Концовка последнего до сих пор возмущает фанатов.

Напомним, премия "Тони", которую еще называют театральным "Оскаром", была основана в 1947 году. Ее полное название Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre. Свое название премия получила в честь американской актрисы и режиссера Антуанетты Перри, которая скончалась в 1946 году. Обладательница Пулитцеровской премии также основала театр American Theatre Wing.

А тем временем пьеса "Кукольный дом" с участием Джессики Честейн собрала больше всего денег для некоммерческой организации Broadway Cares/Equity Fights AIDS — 176 340 долларов. Чем актриса очень гордится.