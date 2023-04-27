Пьеса Джессики Честейн собрала $176 тысяч для организации по борьбе со СПИДом

Пьесы и мюзиклы на Бродвее уже более трех десятилетий участвуют в ежегодном сборе средств в театрах.

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Пьеса 46-летней американской актрисы Джессики Честейн собрала больше всего денег для некоммерческой организации Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Об этом пишет Daily Mail.

Шоу Джессики "Кукольный дом" было удостоено награды "Лучший сбор средств" за впечатляющие 176 340 долларов. Явно гордясь актерским составом и съемочной группой, она прошлась по Нью-Йорку с наградой в рамке в руках.

Актриса выглядела стильно в пастельно-розовом костюме, белой блузке на пуговицах и черных туфлях. Свои рыжие волосы она оставила распущенными, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем.

Получив награду, Джессика опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фото и видео с торжества, чтобы поблагодарить спонсоров и поделиться тем, сколько денег собрал Бродвей.

"Сегодня прошел первый с 2019 года конкурс Broadway Cares Easter Bonnet! Вместе все шоу собрали 3 601 355 долларов", — подписала снимок звезда. — @adollshousebway собрал 176 480 долларов пожертвований, больше всего в нашей категории! Спасибо нашей удивительной аудитории доноров".

Напомним, ранее американская актриса Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке в ярком образе от бельгийского бренда Dries Van Noten.

Также Фокус писал, что Джессика Честейн упала на сцене престижной кинопремии.