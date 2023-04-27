П'єса Джессіки Честейн зібрала $176 тисяч для організації боротьби зі СНІДом

П'єси та мюзикли на Бродвеї вже понад три десятиліття беруть участь у щорічному зборі коштів у театрах.

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П'єса 46-річної американської акторки Джессіки Честейн зібрала найбільше грошей для некомерційної організації Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Про це пише Daily Mail.

Шоу Джессіки "Ляльковий дім" було удостоєно нагороди "Кращий збір коштів" за разючі 176 340 доларів. Явно пишаючись акторським складом і знімальною групою, вона пройшла по Нью-Йорку з нагородою в рамці у руках.

Акторка мала стильний вигляд у пастельно-рожевому костюмі, білій блузці на ґудзиках і чорних туфлях. Своє руде волосся вона залишила розпущеним, а природну красу підкреслила легким макіяжем.

Отримавши нагороду, Джессіка опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фото й відео з урочистостей, щоб подякувати спонсорам і поділитися тим, скільки грошей зібрав Бродвей.

"Сьогодні пройшов перший із 2019 року конкурс Broadway Cares Easter Bonnet! Разом усі шоу зібрали 3 601 355 доларів, — підписала знімок зірка. — @adollshousebway зібрав 176 480 доларів пожертвувань, найбільше в нашій категорії! Дякуємо нашій дивовижній аудиторії донорів".

Нагадаємо, раніше американська акторка Джессіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку в яскравому образі від бельгійського бренду Dries Van Noten.

Також Фокус писав, що Джессіка Честейн упала на сцені престижної кінопремії.