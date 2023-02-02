В оксамитовій сукні баклажанового кольору: Джессіка Честейн дорогою на інтерв'ю (фото)

Для виходу знаменитість обрала простий і стильний образ.

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45-річна американська акторка Джессіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли прямувала на інтерв'ю програми "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером", щоб розповісти про мінісеріал "Джордж і Теммі", де нещодавно зіграла. Про це пише Daily Mail.

Крім того, знаменитість поділилася, що тепер ще грає і в театрі, зокрема, у п'єсі "Ляльковий дім".

Для інтерв'ю Честейн убралася в оксамитову мінісукню від бренду Dries Van Noten. Сукня була виконана у вигляді двобортного жакета з чорними ґудзиками і поясом на пряжці, а от доповнила вона його чорними гостроносими ботфортами. Аутфіт зірка завершила легкими локонами, макіяжем із шимерними тінями та лаконічним манікюром.

Сукня, як у Честейн, була представлена бельгійським брендом Dries Van Noten у колекції осінь-зима 2020-2021.

В інтерв'ю Честейн також поділилася своїми ритуалами перед виступом, унікальним зв'язком між театром Гудзона та історією ток-шоу "Пізня ніч" та тим, як вона створює для себе священний простір у своїй гримерці.

Нагадаємо, на початку січня Джессіка Честейн відвідала церемонію вручення нагороди "Золотий глобус-2023" у Лос-Анджелесі. Для заходу дівчина обрала ніжну приталену сукню-павутину від Oscar de la Renta.

Також Фокус писав про враження Джессіки Честейн від візиту в Україну в 2022 році.