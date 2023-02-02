В бархатном платье баклажанового цвета: Джессика Честейн по пути на интервью (фото)

Для выхода знаменитость выбрала простой и стильный образ.

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45-летняя американская актриса Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда направлялась на интервью программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", чтобы рассказать о мини-сериале "Джордж и Тэмми", где недавно сыграла. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, знаменитость поделилась, что теперь еще играет и в театре, в частности, в пьесе "Кукольный дом".

Для интервью Честейн нарядилась в бархатное мини-платье от бренда Dries Van Noten. Платье было выполнено в виде двубортного жакета с черными пуговицами и поясом на пряжке, а вот дополнила она его черными остроносыми ботфортами. Аутфит звезда завершила легкими локонами, макияжем с шиммерными тенями и лаконичным маникюром.

Платье, как у Честейн, было представлено бельгийским брендом Dries Van Noten в коллекции осень-зима 2020-2021.

В интервью Честейн также поделилась своими ритуалами перед выступлением, уникальной связью между театром Гудзона и историей ток-шоу "Поздняя ночь" и тем, как она создает для себя священное пространство в своей гримерке.

Напомним, в начале января Джессика Честейн посетила церемонию вручения награды "Золотой глобус-2023" в Лос-Анджелесе. Для мероприятия девушка выбрала нежное приталенное платье-паутину от Oscar de la Renta.

Также Фокус писал о впечатлениях Джессики Честейн от визита в Украину в 2022 году.