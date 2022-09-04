"Дети удивили меня своей надеждой и силой". Джессика Честейн рассказала о визите в Украину

Знаменитости понадобился месяц, чтобы переосмыслить все услышанное и увиденное.

45-летняя американская актриса Джессика Честейн впервые поделилась впечатлениями от поездки в Украину. Об этом знаменитость отметила в своем Instagram с 4,7 млн подписчиков.

Звезда фильмов "Большая Игра" и "Интерстеллар" призналась, что только через месяц после визита переосмыслила все увиденное и услышанное.

"Мне понадобилось несколько недель, чтобы проработать все, что я увидела во время поездки в Киев. Мы прилетели в Польшу, ехали четыре часа, потом ехали на поезде еще 11. Я нервничала, но продолжительность поездки дала мне время успокоиться", — рассказала оскароносная актриса.

По словам звезды Голливуда, больше всего ее поразила поездка в детскую больницу "Охматдет", где Джессика Честейн пообщалась и поиграла с пострадавшими от войны детьми. Также актриса рисовала с малышами и получила маленькие подарки.

"Мне представилась возможность познакомиться с невероятными детьми. Дети удивили меня своей надеждой и силой. Многие из них покинули свои дома и месяцы они провели в больнице", — призналась знаменитость.

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В частности, голливудская звезда подчеркнула, что в Украине продолжается гуманитарный кризис.

"Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия", — добавила в конце Честейн, которая во время своего августовского визита посетила Ирпень и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в начале августа 2022 в Киев прибыла голливудская звезда Джессика Честейн.

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