"Діти здивували мене своєю надією і силою". Джессіка Честейн розповіла про візит до України

Знаменитості знадобився місяць, аби переосмислити все почуте та побачене.

45-річна американська акторка Джессіка Честейн уперше поділилася враженнями від поїздки в Україну. Про це знаменитість зазначила у своєму Instagram з 4,7 млн підписників.

Зірка фільмів "Велика Гра" та "Інтерстеллар" зізналася, що лише через місяць після візиту осягнула все побачене та почуте.

"Мені знадобилося декілька тижнів, щоб опрацювати все, що я побачила під час поїздки до Києва. Ми прилетіли до Польщі, їхали чотири години, потім їхали потягом ще 11. Я нервувала, але тривалість подорожі дала мені час заспокоїтися", — почала розповідати оскароносна акторка.

За словами зірки Голлівуду, найбільше її вразила поїздка до дитячої лікарні "Охматдит", де Джессіка Честейн поспілкувалася та погралася з постраждалими від війни дітьми. Також акторка малювала з малюками та отримала маленькі подарунки.

"Мені випала нагода познайомитися з неймовірними дітьми. Діти здивували мене своєю надією і силою. Багато з них покинули свої домівки і місяці вони провели в лікарні", — зізналася знаменитість.

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Зокрема голлівудська зірка наголосила, що в Україні триває гуманітарна криза.

"Ми не можемо забути невинних, постраждалих від безглуздих актів насильства", — додала насамкінець Честейн, яка під час свого серпневого візиту відвідала Ірпінь та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, на початку серпня 2022 до Києва прибула голлівудська зірка Джессіка Честейн.

Також Фокус писав про інших знаменитостей, котрі відвідали Україну у розпал повномасштабної війни.