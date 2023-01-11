Джессика Честейн продемонстрировала потрясающее платье-паутину на "Золотом глобусе-2023" (фото)

Образ звезды экрана был исполнен в нежно-бежевом оттенке, из-за чего создавался "голый" эффект.

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45-летняя голливудская актриса Джессика Честейн посетила церемонию вручения награды "Золотой глобус-2023" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Glamour.

Для мероприятия звезда фильма "Глаза Тамми Фэй" выбрала нежное приталенное платье-паутину от Oscar de la Renta.

Образ был исполнен в светло-бежевом оттенке, из-за чего создавался "голый" эффект, а по всей длине платья была аппликация из больших камней в виде паутины.

На ногах американской актрисы, посещавшей Украину в 2022 году, были босоножки со стразами Casadei и украшения Gucci. Волосы Джессики Честейн были собраны в пучок, а на лице визажисты сделали легкий макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Джессика Честейн Фото: Getty

Сложное платье Джессики Честейн было без бретелек, оно создано Элизабет Стюарт и украшено кристаллами, пришитыми к корсажу телесного цвета в виде паутины, начинавшейся на талии голливудской знаменитости и простиравшейся до полукруглого выреза и до самой юбки-колонны.

Австралийская актриса Марго Робби также предпочла нежные оттенки, выбирая образ для церемонии "Золотого глобуса-2023".

[ + – ] Джессика Честейн и Марго Робби Фото: Getty

Напомним, 45-летняя Джессика Честейн может появиться в фильме о Капитане Америке.

Также Фокус писал о впечатлениях Джессики Честейн от визита в Украину в 2022 году.