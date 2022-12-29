Джессика Честейн может получить роль в фильме про Капитана Америку

Отмечается, что Джессика претендует на роль главной злодейки будущей киноленты.

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По данным голливудского инсайдера, 45-летняя американская актриса Джессика Честейн является основным претендентом на роль злодейки в фильме "Капитан Америка: Новый мировой порядок".

Подробностей о будущем фильме пока что нет. Однако Честейн уже играла злодейку в картине вселенной Marvel. Она получила роль Вук в ленте "Люди Икс: Темный Феникс", премьера которой состоялась в 2019 году.

Известно, что фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок" будет продолжением супергеройского мини-сериала "Сокол и Зимний солдат" (2021), где Капитаном Америка стал Сэм Уилсон, лучший друг Стива Роджерса.

Фильм выйдет в мировой прокат 3 мая 2024 года. Свое участие в проекте уже подтвердили артисты Энтони Маки, Харрисон Форд, Шира Хаас, Дэнни Рамирес и другие.

Напомним, что актриса Джессика Честейн в новом интервью The Guardian поделилась, что у нее, как и у многих, есть позорные истории из детства.

Также Фокус писал, что в начале августа 2022 в Киев приехала голливудская звезда Джессика Честейн. Американская актриса и продюсер навестила детей, которые лечатся в "Охматдете", и вручила им подарки. А также побывала в Ирпене и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.