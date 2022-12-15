Джессика Честейн рассказала, как привлекала к себе внимание в школе

Знаменитость рассказала про свой странный школьный опыт.

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45-летняя американская актриса Джессика Честейн в новом интервью The Guardian поделилась, что у нее, как и у многих, есть позорные истории из детства.

Звезда фильмов "Большая Игра" и "Интерстеллар" рассказала, что была трудным ребенком в школьные годы.

"Я была несносным ребенком, потому что не получала должного внимания к себе. Я, например, ела банановую кожуру в столовой, чтобы другие дети замечали меня", — сказала популярная актриса.

Кроме того, издание отмечает, что Честейн отличается жизнерадостным дружелюбием, что делает ее легкой компанией. Она также придерживается жестких границ, когда дело касается частной жизни.

Напомним, в начале августа 2022 в Киев приехала голливудская звезда Джессика Честейн. Американская актриса и продюсер навестила детей, которые лечатся в "Охматдете", и вручила им подарки. А также побывала в Ирпене и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже она поделилась впечатлениями от поездки. Актриса призналась, что только через месяц после визита переосмыслила все увиденное и услышанное.