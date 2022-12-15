Джессіка Честейн розповіла, як привертала до себе увагу в школі

Знаменитість розповіла про свій дивний шкільний досвід.

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45-річна американська акторка Джессіка Честейн у новому інтерв'ю The Guardian поділилася, що в неї, як і в багатьох, є ганебні історії з дитинства.

Зірка фільмів "Велика Гра" та "Інтерстеллар" розповіла, що була складною дитиною у шкільні роки.

"Я була нестерпною дитиною, бо не отримувала належної уваги до себе. Я, наприклад, їла бананову шкірку в їдальні, щоб інші діти помічали мене", — сказала популярна акторка.

Крім того, видання зазначає, що Честейн відрізняється життєрадісним доброзичливістю, що робить її легкою компанією. Вона також дотримується жорстких кордонів, коли це стосується приватного життя.

Нагадаємо, на початку серпня 2022 року в Київ приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн. Американська акторка та продюсерка відвідала дітей, які лікуються в "Охматдиті", та вручила їм подарунки. А також побувала в Ірпені та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом вона поділилася враженнями від поїздки. Акторка зізналася, що лише через місяць після візиту переосмислила все побачене та почуте.