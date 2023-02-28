Джессіка Честейн упала на сцені престижної кінопремії (відео)

Зірка Голлівуду так поспішала піднятися на сцену за нагородою, що заплуталася у своїй розкішній сукні від Zuhair Murad.

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Американська акторка Джессіка Честейн упала на сцені кінопремії SAG Awards-2023. Відповідний відеоролик був опублікований одним із фанатських Instagram-акаунтів зірки Голлівуду.

Курйозний інцидент стався під час церемонії нагородження премії "Гільдія кіноакторів США", яка відбулася в ніч проти 27 лютого на сцені SAG Awards.

Джессіка Честейн дуже зраділа несподіваній перемозі та поспішала піднятися на сцену за нагородою за роль кантрі-співачки Теммі Вайнетт у серіалі "Джордж і Теммі".

Поки зірка піднімалася сходами за заповітною статуеткою, вона заплуталася у своїй розкішній малиновій сукні від Zuhair Murad. Утім, Джессіка Честейн відреагувала на ситуацію як справжня леді, чарівно посміхнулася та продовжила свій шлях далі.

"Шок від вчорашнього вечора буквально звалив мене з ніг! Моїм колегам, членам SAG, велике спасибі. Для мене дуже багато значить бути визнаною вами та велика честь мати можливість розповісти вам історію "Джорджа і Теммі". Я знову в Нью-Йорку та все ще на сьомому небі від щастя", — написала пізніше акторка у своєму Instagram.

[ + – ] Джессіка Честейн упала на сцені престижної кінопремії SAG Awards

Всесвітнє визнання Честейн отримала після зйомок у фільмах "Прислуга" й "Дерево життя". За свою роль у "Прислузі" акторка була нагороджена премією BAFTA в номінації "Найкраща акторка другого плану", а також була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус".

Нагадаємо, раніше 45-річна американська акторка Джессіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку в яскравому образі від бельгійського бренду Dries Van Noten.

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