Дженна Ортега в черном и Зендая в розах. Топ-10 лучших образов с церемонии SAG Awards

Накануне звезды снова вышли на красную дорожку, посетив церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США.

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В преддверии "Оскара" проходят многочисленные церемонии вручения кинопремий, которые негласно считаются "репетициями" главной кинопремии года.

Премия Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Award или SAG Awards) —присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

Победители получают бронзовые статуэтки "Актер". Лидерами по числу наград являются актриса Джулия Луи-Дрейфус, получившая 9 наград, и Алек Болдуин, получивший 8 статуэток.

29-я церемония прошла в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе и собрала на красной дорожке всех звезд.

Триумфаторами премии стали Мишель Йео и Брендан Фрейзер, которые получили награды за главные роли в кино.

Также награду получила Дженнифер Кулидж в номинации "лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в нашумевшем "Белом лотосе".

А на красной дорожке собрались звезды в самых роскошных и оригинальных нарядах. И если на недавней церемонии BAFTA большинство селебрити отдали предпочтение черно-белой гамме, причем поддержала этот тренд даже Кейт Миддлтон, то на SAG Awards можно было увидеть буквально все цвета радуги.

Примечательно, но если в прошлом году в трендах был ярко-розовый "барби" цвет, то теперь в моду явно вошел неоновый желто-зеленый.

Фокус собрал топ-10 лучших образов с красной дорожки SAG Awards.

Джессика Честейн в Zuhair Murad

[ + – ] Джессика Честейн в розовом Zuhair Murad Фото: Getty Images

Джессика Честейн получила приз на церемонии и была одной из немногих, кто остался верен самому трендовому барби-розовому цвету из прошлого сезона. Образ она дополнила сережками Gucci, а вот от ожерелья из комплекта решила отказаться, позировав в нем только во время сеанса макияжа. Судя по всему, нас ждет тренд на массивные серьги и отсутствие колье.

[ + – ] Джессика Честейн упала, поднимаясь на сцену

Пышное платье сыграло злую шутку с Джессикой, которая упала на ступенях, поднимаясь на сцену за наградой.

Кара Делевинь в Carolina Herrera

[ + – ] Кара Делевинь в Carolina Herrera Фото: Getty Images

Модель и актриса выбрала классику: черный наряд от Carolina Herrera, состоящий из брюк и пышного платья. Черные шпильки, бриллиантовое колье, гладкая укладка и ярко-красная помада – именно так выглядит настоящий голливудский шик. За кадром Кара не была такой серьезной: она веселилась и делала селфи со знакомыми.

Зендая в Maison Valentino

[ + – ] Зендая в Maison Valentino и шелковых розах Фото: Getty Images

Зендая была номинирована за роль в сериале "Эйфория", но приз не получила. Впрочем, это было и не так важно, ведь от актрисы, которая уже заслуженно считается иконой стиля, ждут новых оригинальных образов. И Зендая не разочаровала – даже спорный наряд от Maison Valentino в розовых бутонах смотрелся на ней идеально. Образ она дополнила украшениями от бренда Bulgari, амбассадором которого она является. А еще актриса продемонстрировала новую стрижку и укладку в духе "Золотого века" Голливуда.

Виола Дэвис в Maison Valentino

[ + – ] Виола Дэвис в ослепительном Maison Valentino Фото: Getty Images

Еще один шикарный наряд от Валентино продемонстрировала 57-летняя Виола Дэвис. И выбрала самый трендовый цвет – ярко-желтый. Оттенок компенсировал простой, но эффектный фасон с декольте и почти полное отсутствие украшений, ведь свой образ Виола дополнила только массивным браслетом и серьгами-кольцами.

Дженна Ортега в Atelier Versace

[ + – ] Дженна Ортега в винтажном платье 1994 года от Джанни Версаче Фото: Getty Images

Дженна Ортега, хоть и не получила приз за роль в сериале "Уэнсдей", но зато выбрала удачный образ для красной дорожки. Черное платье от Atelier Versace с вырезом и глубоким декольте она дополнила простым бриллиантовым колье и обязательными для каждого модного выхода босоножками на высокой платформе. Ранее Дженна шутила в интервью, что ее суперсилой является умение ходить и даже бегать на очень высоких каблуках и платформе. К слову, это был винтажный наряд из 1994 года. Одно из последних платьев, созданных при жизни легендарного Джанни Версаче.

Аманда Сейфрид в Prada

[ + – ] Аманда Сейфрид счастлива, что в ее Prada есть карманы Фото: Getty Images

Аманда Сейфрид сделала ставку на шик в стиле юной Катрин Денев. Влияние 1960-х ощущалось в высокой укладке с начесом, нежном макияже и фасоне простого, но оригинального мини-платья от Prada. Цвет, к слову, был необычным для красных дорожек, но как оказалось, очень подходящим. Судя по количеству зеленых платьев – этот оттенок тоже в тренде. И главное — в нем были карманы, что Аманда с удовольсвием демонстрировала.

Дженнифер Кулидж в Saint Laurent

[ + – ] Дженнифер Кулидж в Saint Laurent Фото: Getty Images

Хоть и ходили слухи, что Энтони Вакарелло шьет только на моделей, но для звездного часа Дженнифер Кулидж, получившей очередную награду, он явно сделал исключение. Влияние 1960-х ощущалось и тут, а сама актриса, как всегда блистала на красной дорожке, наслаждаясь заслуженной славой. К слову, одним "Белым лотосом" она в этом году не ограничилась, появившись в сериале "Наблюдатель" и комедии "Свадьба навылет".

Элизабет Дебики в Dior

[ + – ] Элизабет Дебики поддержала тренд на зеленые платья в Dior Фото: Getty Images

Звезда сериала "Корона" сделала ставку на простой силуэт, бархат и сочный цвет мха. Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану, выглядела просто и элегантно, дополнив свой образ только укладкой и стильными серьгами-каффами.

Кейт Бланшет в Armani Prive

[ + – ] Кейт Бланшетт и ее роковой образ от Armani Prive Фото: Getty Images

"Королева красных дорожек" Кейт Бланшетт и в этот раз не разочаровала поклонников. Ее платье от Armani Prive было в меру экстравагантным, в меру откровенным и очень оригинальным. Кейт обошлась практически без украшений, сделав ставку только на саму себя.

Эмили Блант в Oscar de la Renta

[ + – ] Эмили Блант в Oscar de la Renta и очаровательный Джон Красински Фото: Getty Images

Эмили Блант наверное единственная вспомнила о былом триумфаторе красных дорожек, бренде Oscar de la Renta и выбрала оригинальное красное платье с вышивкой. Но главным внимание привлекло не столько ее платье, как ее супруг Джон Красински. Пара буквально не сводила глаз друг с друга.

И хоть красные дорожки и затмевают обычно главную причину того, почему, собственно все селебрити на них выходят, но Фокус все-таки опубликует список победителей SAG Awards. Интересно, кто из них после станет обладателем и "Оскара" на церемонии 12 марта.

Полный список победителей премии Гильдии киноактеров США выглядит так.

Лучший актерский состав в драматическом сериале — "Белый лотос"

Лучший актерский состав в игровом кино — "Все везде и сразу"

Лучший актерский состав в комедийном сериале — "Начальная школа "Эбботт"

Лучшая женская роль — Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, "Кит"

Лучшая актриса в мини-сериале — Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми"

Лучший актер в мини-сериале — Сэм Эллиотт, "1883"

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу"

Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, "Озарк"

Почетный приз за достижения — Салли Филд

Лучший каскадерский состав фильма — "Топ Ган: Мэверик"

Лучший каскадерский состав сериала – "Очень странные дела"

Напомним, ранее Фокус писал о самых эффектных черных платьях красной дорожки церемонии BAFTA.