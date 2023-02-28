Джессика Честейн упала на сцене престижной кинопремии (видео)

Звезда Голливуда так торопилась подняться на сцену за наградой, что запуталась в своем роскошном платье от Zuhair Murad.

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Американская актриса Джессика Честейн упала на сцене кинопремии SAG Awards-2023. Соответствующий видеоролик был опубликован одним из фанатских Instagram-аккаунтов звезды Голливуда.

Курьезный инцидент произошел во время церемонии награждения премии "Гильдия киноактеров США", проходившей в ночь на 27 февраля на сцене SAG Awards.

Джессика Честейн очень обрадовалась неожиданной победе и торопилась подняться на сцену за наградой за роль кантри-певицы Темми Уайнетт в сериале "Джордж и Темми".

Пока звезда поднималась по ступеням за заветной статуэткой, она запуталась в своем роскошном малиновом платье от Zuhair Murad. Впрочем, Джессика Честейн отреагировала на ситуацию, как истинная леди, очаровательно улыбнулась и продолжила свой путь дальше.

"Шок от вчерашнего вечера буквально свалил меня с ног! Моим коллегам, членам SAG, огромное спасибо. Для меня очень много значит быть признанной вами и большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джорджа и Темми". Я снова в Нью-Йорке и все еще на седьмом небе от счастья", — написала позднее актриса в своем Instagram.

[ + – ] Джессика Честейн упала на сцене престижной кинопремии SAG Awards

Всемирное признание Честейн получила после съемок в фильмах "Прислуга" и "Древо жизни". За свою роль в "Прислуге" актриса была награждена премией BAFTA в номинации "Лучшая актриса второго плана", а также была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее 45-летняя американская актриса Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке в ярком образе от бельгийского бренда Dries Van Noten.

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