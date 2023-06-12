Илон Маск публично потролил Меган Фокс

Накануне актриса заявила, что ее много раз "сжигали на костре".

51-летний американский миллиардер Илон Маск публично потролил актрису Меган Фокс в своем Twitter.

Владелец соцсети написал: "Ищу вице-президента по колдовству и пропаганде" после того, как звезда экрана назвала себя "ведьмой" во время спора в социальных сетях с комментатором Робби Старбаком, который критиковал, как она воспитывает своих сыновей.

Твит Маска собрал ряд отзывов, в том числе многочисленные упоминания Фокс после ее замечаний. В ответ одному пользователю, сказавшему бизнесмену, что Фокс "плохая в пропаганде", Маск ответил: "Никто не идеален".

Твит Илона Маска

Твиты Маска появились через день после того, как Меган Фокс яростно ответила хейтеру, обвинившему ее в том, что она "заставила" своих сыновей одеваться в девичью одежду.

Звезда "Тела Дженнифер" воспитывает сыновей Ноа, 10 лет, Бодхи, 9 лет, и Джорни, 6 лет, со своим бывшим мужем Брайаном Остином Грином.

Робби Старбак, баллотировавшийся в Конгресс США в 2022 году, утверждал, что был свидетелем того, как двое детей бывшей пары сказали, что "мама заставляла их носить девичью одежду, поскольку няня пыталась их утешить".

Меган Фокс с тремя сыновьями

Актриса разозлилась: "Независимо от того, насколько отчаянно вы можете стать в любой момент, чтобы получить богатство, власть, успех или славу — никогда не используйте детей как рычаг или социальную валюту, особенно под злым и ложным поводом".

Фокс подытожила: "Меня много раз сжигали на костре неуверенные в себе самовлюбленные, импотентные человечки, такие как вы, и все же я все еще здесь".

Напомним, Меган Фокс вышла на публику с женихом, несмотря на слухи об их расставании.

Также Фокус писал о новом гениальном сотруднике в компании Илона Маска.