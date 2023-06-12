Тейлор Хилл, самый юный "ангел" Victoria's Secret, вышла замуж за миллионера

Свадьба состоялась в Колорадо, потому что модель захотела в этот важный день оказаться в родном городе.

Модель Тейлор Хилл, которая стала самым юным ангелом Victoria’s Secret в 19 лет, и работала со многими брендами и домами моды, вышла замуж за финансиста и миллионера Дэниела Фрайера. Об этом пишет Vogue.

Фото свадьбы Тейлор пока не показала, но уже продемонстрировала, как создавалось ее очаровательное романтичное платье от итальянского бренда Etro.

Свадебное платье Тейлор Хилл

Свадьба прошла в родном городе Тейлор — Уинтер-Парке, в штате Колорадо.

"Я просто хотела, чтобы все было по-настоящему расслабленно. Я хотела ощущения, что нахожусь дома", — рассказала модель.

Тейлор и Дэниел обручились в июне 2021 года. Финансист сделал предложение с обручальным кольцом с тремя бриллиантами изумрудной огранки, когда пара была в отпуске в отеле San Pietro в Италии.

Модель сообщила об этом своим 23 миллионам подписчиков в Instagram с помощью карусели изображений и подписи, которая гласила: "Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя".

Тейлор Хилл со своим избранником

После помолвки Тейлор стала думать, кто бы мог создать для нее свадебное платье и выбор пал на бренд Etro, с которым она работала много лет.

"Это на самом деле первое свадебное платье, которое когда-либо создали в Etro. Марко де Винченцо — потрясающий дизайнер, и мне нравится, как он творчески развивает бренд", — сказала модель.

"Когда мне прислали наброски платья, я подумала: "Это то о чем я думала". Моя любимая часть платья — это верх и рукава. Это придает ему элемент романтики, который я искала", — рассказала Тейлор.

Свадебное платье Тейлор Хилл

А дополнять свой свадебный наряд туфлями Тейлор и вовсе не захотела. Ей было настолько комфортно в платье, что она пошутила, что вовсе не хочет его снимать.

Про мужа модели известно не слишком много. Дэниел Фрайер работает в области венчурного капитала и прямых инвестиций. Он посещал престижный Итонский колледж в Великобритании и Школу бизнеса Маршалла при Университете Южной Калифорнии.

Дэниел работает в Европе, Великобритании и США.

С Тейлор он начал встречаться три года назад. После того как Тейлор Хилл рассталась со своим предыдущим давним партнером Майклом Стивеном Шэнком.

Известно, что она довольно скоро познакомила жениха со всей своей семьей: старшая сестра Тейлор по имени Логан Рэй — известный фотограф и модель, а ее младшая сестра Макинли и брат Чейз также выходят на подиумы.

В настоящее время у Дэниела, похоже, нет Instagram, а сама Тейлор очень редко показывает их общие снимки, предпочитая держать свою личную жизнь вдали от журналистов и таблоидов.

Напомним, недавно свадьбу отпраздновал принц из княжеской семьи Лихтенштейн. Семья, которая правит крохотным государством в Европе, очень многочисленна и приходится родственниками всем европейским монархам. Например, внук правящего князя теоретически может претендовать на трон Великобритании.