Актер и гонщик Майкл Фассбендер попал в аварию на престижной гонке во Франции (видео)

Автомобиль актера разбился об ограждение во время гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана", но сам он не пострадал.

Актер Майкл Фассбендер, звезда фильмов "Люди Икс", "Стив Джобс", "Снеговик" и многих других, разбил свою машину на гоночном треке во Франции. Об этом сообщает Deadline.

Авария случилась во время празднования 100-летия гонки "24 часа Ле-Мана" на трассе Circuit de la Sarthe. Он зарегистрировался на гонку через свою команду из Германии Proton Competition, но врезался в ограждение за 15 минут до шестичасового интервала.

Авария Фассбендера

После аварии на странице Twitter команды Proton Competition появилось сообщение: "Мы выпотрошены! Автомобиль № 911 больше не участвует в гонках "Ле-Ман 24". Фассбендер не справился с управлением и врезался в ограждение без шансов исправить повреждения. В этом году Ле-Ман был недобр к нам!".

Фассбендер участвовал в гонке за рулем спортивного Porsche 911. И во время аварии он не пострадал. Он даже сам сумел увести автомобиль в боксы до дисквалификации. Организаторы из Международной ассоциации автогонок опубликовали в сети видео инцидента.

Это был второй раз, когда Фассбендер участвовал в гонке на выносливость. Ранее он дебютировал в прошлом году, также с командой Proton и занял 51 место. В 2021 году он занял второе место в Портимане, а в 2022 году занял третье место в Ле-Кастелле. Перед своим первым Ле-Маном он сказал Top Gear: "Я никогда не стану профессиональным гонщиком, но я очень увлечен этим, это так много значит для меня. И я хочу полностью раскрыть свой потенциал".

Майкл Фассбендер перед началом гонки Фото: Getty Images

Фассбендер всегда говорил, что ему нравится "Формулы-1" и он фанат команды "Феррари".

В 2017—2018 годах участвовал в гонках Ferrari Challenge.

Впрочем, Майкл Фассбендер не первый актер, который любит гонки и принимает в них участие, в прошлом, в гонке "24 часа Ле-Мана" принимали участие Пол Ньюман и Патрик Демпси.

Сам Фассбендер хоть и стал реже сниматься, но актерскую карьеру не оставил. В этом году состоится премьера триллера "Убийца" с его участием.

Напомним, в 2021 году Майкл Фассбендер и его жена Алисия Викандер впервые стали родителями. Пара поженилась в 2017 году. Алисия и Майкл познакомились на съемках фильма "Свет в океане", но они ведут довольно закрытый образ жизни и не дают интервью.

После свадьбы они живут в Лиссабоне.

До Алисии Викандер у Майкла Фассбендера были романы с Зои Кравиц, с которой они познакомились на съемках "Людей Икс", актрисой Николь Бехари и моделью Мадалиной Генеа.