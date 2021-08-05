Это был секрет: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

Актеры скрывали беременность, так что рождение первенца стало сюрпризом для журналистов и поклонников

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ведут довольно закрытый образ жизни и появляются только на премьерах и кинофестивалях. Интервью они также дают крайне редко, так что весть о том, что звезда "Лары Крофт" впервые стала матерью, стала сюрпризом. Об этом пишет Paris Match.

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Впрочем, никаких заявлений о рождении ребенка пара не делала. Обо всем узнали папарацци. Сейчас 32-летняя Алисия, 44-летний Майкл и их первенец сейчас находятся в Париже, где Викандер снимается в новом сериале "Ирма Веп" для НВО.

[ + – ] Майкл Фассбендер с ребенком на руках/Фото: MEGA

Именно на съемочной площадке Фассбендера и сфотографировали с малышом на руках. Судя по снимкам, ему уже может быть несколько месяцев.

Викандер и Фассбендер познакомились на съемках фильма "Свет в океане" в 2014 году.

[ + – ] Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фильме "Свет в океане"

"Каждому свое. Я не собираюсь говорить о своей личной жизни с совершенно незнакомым человеком, если только не почувствую в этом необходимость. Я всегда представляю, что однажды у меня будет большая семья", — говорила Алисия в 2016 году.

Пара поженилась в 2017 году и с того времени живет в Лиссабоне, Португалия. В последний раз Викандер и Фассбендер фотографировали папарацци еще в 2020 году в Швеции, откуда Алисия родом.

Она говорила, что не прочь сняться снова в одном фильме вместе с мужем. "Я хотела бы поработать с ним опять, но мы очень разные, что мне нравится, так что фильм должен подходить нам обоим", — отметила актриса.

Напомним, с недавних пор Фассбендер, звезда фильмов "Люди Икс: Первый класс", "Стыд" и "300 спартанцев", всерьез занялся гонками. В 2017—2018 годах он участвовал в гонках Ferrari Challenge. 27 января 2018 года одержал победу в Дейтоне.

А с 2020 года Фассбендер участник серии ELMS в команде Proton Competition, и выступает на Porsche 911 RSR.