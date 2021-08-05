Це був секрет: Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер уперше стали батьками
Актори приховували вагітність, так що народження первістка стало сюрпризом для журналістів і шанувальників
Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер ведуть досить закритий спосіб життя та з'являються тільки на прем'єрах і кінофестивалях. Інтерв'ю вони також дають украй рідко, так що звістка про те, що зірка "Лари Крофт" уперше стала матір'ю, стала сюрпризом. Про це пише Paris Match.
Утім ніяких заяв про народження дитини пара не робила. Про все дізналися папарацці. Зараз 32-річна Алісія, 44-річний Майкл і їхній первісток перебувають у Парижі, де Вікандер знімається в новому серіалі "Ірма Веп" для НВО.
Саме на знімальному майданчику Фассбендера й сфотографували з малюком на руках. Судячи зі знімків, йому вже може бути кілька місяців.
Вікандер і Фассбендер познайомилися на зйомках фільму "Світло в океані" в 2014 році.
"Кожному своє. Я не збираюся говорити про своє особисте життя з абсолютно незнайомою людиною, якщо тільки не відчую в цьому необхідність. Я завжди уявляю, що одного разу в мене буде велика сім'я", — говорила Алісія в 2016 році.
Пара одружилася в 2017 році і з того часу живе в Лісабоні, Португалія. В останній раз Вікандер і Фассбендера фотографували папараці ще в 2020 році в Швеції, звідки Алісія родом.
Вона говорила, що не проти знятися знову в одному фільмі разом із чоловіком. "Я хотіла б попрацювати з ним знову, але ми дуже різні, що мені подобається, так що фільм повинен підходити нам обом", — зазначила актриса.
Нагадаємо, з недавніх пір Фассбендер, зірка фільмів "Люди Ікс: Перший клас", "Сором" і "300 спартанців", усерйоз зайнявся гонками. У 2017-2018 роках він брав участь у гонках Ferrari Challenge. 27 січня 2018 здобув перемогу в Дейтоні.
А з 2020 року Фассбендер учасник серії ELMS в команді Proton Competition і виступає на Porsche 911 RSR.