Це був секрет: Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер уперше стали батьками

Актори приховували вагітність, так що народження первістка стало сюрпризом для журналістів і шанувальників

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер ведуть досить закритий спосіб життя та з'являються тільки на прем'єрах і кінофестивалях. Інтерв'ю вони також дають украй рідко, так що звістка про те, що зірка "Лари Крофт" уперше стала матір'ю, стала сюрпризом. Про це пише Paris Match.

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Утім ніяких заяв про народження дитини пара не робила. Про все дізналися папарацці. Зараз 32-річна Алісія, 44-річний Майкл і їхній первісток перебувають у Парижі, де Вікандер знімається в новому серіалі "Ірма Веп" для НВО.

[ + – ] Майкл Фассбендер із дитиною на руках/Фото: MEGA

Саме на знімальному майданчику Фассбендера й сфотографували з малюком на руках. Судячи зі знімків, йому вже може бути кілька місяців.

Вікандер і Фассбендер познайомилися на зйомках фільму "Світло в океані" в 2014 році.

[ + – ] Майкл Фассбендер і Алісія Вікандер у фільмі "Світло в океані"

"Кожному своє. Я не збираюся говорити про своє особисте життя з абсолютно незнайомою людиною, якщо тільки не відчую в цьому необхідність. Я завжди уявляю, що одного разу в мене буде велика сім'я", — говорила Алісія в 2016 році.

Пара одружилася в 2017 році і з того часу живе в Лісабоні, Португалія. В останній раз Вікандер і Фассбендера фотографували папараці ще в 2020 році в Швеції, звідки Алісія родом.

Вона говорила, що не проти знятися знову в одному фільмі разом із чоловіком. "Я хотіла б попрацювати з ним знову, але ми дуже різні, що мені подобається, так що фільм повинен підходити нам обом", — зазначила актриса.

Нагадаємо, з недавніх пір Фассбендер, зірка фільмів "Люди Ікс: Перший клас", "Сором" і "300 спартанців", усерйоз зайнявся гонками. У 2017-2018 роках він брав участь у гонках Ferrari Challenge. 27 січня 2018 здобув перемогу в Дейтоні.

А з 2020 року Фассбендер учасник серії ELMS в команді Proton Competition і виступає на Porsche 911 RSR.