Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на День рождения короля Чарльза: в чем причина

Парад короля Чарльза III "Войска знамени" состоится за пять месяцев до его официального 75-летия.

Принц Гарри и Меган Маркл не получили официального приглашения посетить парад в честь Дня рождения короля Чарльза III на следующей неделе. Сообщается, что причина в продолжающемся судебном процессе против британской газеты Mirror Group Newspapers (MGN), в котором герцог Сассекский выступает свидетелем. Об этом пишет Daily Mail.

"Боюсь, это отражение состояния отношений на данный момент", — сказал источник.

По информации, это первый раз, когда принца Гарри не позвали на официальное празднование Дня рождения его отца. Казалось, что между ним и 74-летним королем началась оттепель в отношениях, после появления Гарри на коронации 6 мая. Меган Маркл пропустила историческое событие и осталась дома с двумя детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет — чтобы отпраздновать день рождения мальчика, который выпал на тот же день.

Принц Гарри на коронации Фото: Getty Images

Сейчас напряженность между Гарри и членами королевской семьи, кажется, выше, чем когда-либо, поскольку он продолжает сражаться в суде с Mirror Group Newspapers — издательским центром Daily Mirror, Sunday Mirror и Daily Express — за якобы взлом его телефона для получения личной информации.

Источники эксклюзивно сообщили, что королевская семья "в частном порядке готовилась" к показаниям Гарри перед судом.

"Я не могу себе представить, чтобы кто-то был доволен", — сказал инсайдер из Дворца.

Другой королевский источник сказал: "Гарри хотел бы, чтобы они тоже сражались в битве, чтобы защитить репутацию монархии. Но, конечно же, они [королевская семья] в большинстве случаев избегают конфронтации со СМИ. А судебные тяжбы такие длительные, напряженные и непредсказуемые, не говоря уже о финансовых тратах".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри на суде заявил, что у него нет никаких доказательств, что журналисты его взломали.