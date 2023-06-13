Леонардо Ди Каприо наслаждался ночной прогулкой с Тоби Магуайром (фото)

Дружба актеров началась в далеких 80-х, когда они, будучи никому не известными 12-летними подростками, встретились на прослушивании.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо присоединился к своему давнему другу, 47-летнему американскому актеру Тоби Магуайру, чтобі прогуляться по ночной Флоренции. Днем они с приятелями осматривали местные достопримечательности. Об этом пишет Daily Mail.

К дуэту присоединилась группа друзей, когда они бродили по площади Синьории.

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" надел для прогулки с друзьями черную футболку, серые спортивные штаны и бело-черные кроссовки. Стандартно черная кепка завершила образ Леонардо.

Тем временем его близкий друг, звезда "Человека паука" надел образ total black. Для вечернего променада по итальянскому городу он выбрал спортивные штаны, толстовку, кепку и кроссовки.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр весело провели день на роскошной яхте у южного побережья Франции.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо и 28-летняя модель Джиджи Хадид провели вместе пару дней в Лондоне. Сначала звездную пару видели в ресторане China Tang, а на следующей день в отеле Chiltern Firehouse. Кроме того, вместе с ними были отец и мачеха голивудского актера.