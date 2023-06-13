Королева Иордании Рания вышла в свет в роскошном нежно-голубом платье (фото)

Монаршая персона посетила важное мероприятие.

Королева Иордании Рания вышла в свет в роскошном нежно-голубом платье. Снимками из события жена короля Абдаллы делится в своем Instagram.

Ее величество накануне посетило праздничное мероприятие по сбору средств Фонда короля Хусейна против рака (KHCF) 2023 Hope Gala, которое состоялось в Аммане под патронатом Их Величества короля Абдаллы и королевы Рании.

На торжественном мероприятии присутствовали принц Талал бин Мухаммед, специальный советник Его Величества, и принцесса Гида Талал, глава KHCF, а также премьер-министр Бишер Хасаунех и бывший премьер-министр Ливана Таммам Салам.

Для выхода в свет 52-летняя королева Рания выбрала роскошное нежно-голубое платье в пол от ливанского модельера Эли Сааба. Это не первый раз, когда монаршая персона делает ставку на этот бренд. Волосы Рания уложила привычным для себя способом и добавила несколько лаконичных украшений.

Королева Рания

Мероприятие направлено на поддержку проектов, способствующих борьбе с раком в Иордании и регионе, таких как создание специализированных центров по всей Иордании под флагом Онкологического центра короля Хусейна (KHCC). Среди них — здание короля Абдаллы II ибн Аль-Хусейна в Акабе и два дополнительных здания в Аммане для педиатрического лечения и исследования рака.

Во время гала-концерта были отмечены пережившие рак люди и партнеры высокого уровня.

Образ королевы Рании

Напомним, королева Рания и король Абдалла отпраздновали 30-ю годовщину бракосочетания.

Также Фокус писал об образе королевы Рании на свадьбе ее сына, принца Хусейна.