Мужчина из Чехии установил мировой рекорд, простояв в планке почти 10 часов (видео)

На трансформацию Йоску подтолкнули неприятные события в жизни, и сейчас он учит других, как изменить свою судьбу.

Терапевт, лектор и тренер по личному развитию Йозеф Шалек из Чехии, более известный как Йоска, установил новый мировой рекорд по самому продолжительному времени в положении планки с ошеломляющими 9 часами 38 минутами 47 секундами, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Планка для брюшного пресса – одно из самых тяжелых упражнений, и многие люди изо всех сил пытаются продержаться в ней хотя бы несколько минут. Однако Йоска показал всем невероятную выдержку и силу воли.

Рекорд ранее принадлежал австралийцу Дэниелу Скали, простоявшему в планке 9 часов 30 минут 1 секунду.

Свой рекорд Йозеф установил на фестивале AVATAR в отеле Park в Пльзене.

История Шалека – пример для многих. Еще пять лет назад у него было 15 килограммов лишнего веса, он любил выпить и много курил. Четыре года назад, когда мужчина ехал в Шри-Ланку, его задержали на паспортном контроле в ОАЭ из-за ошибки в идентификации. Чеха месяцами держали в тюрьме. Йоска изо всех сил старался сохранять позитивный настрой, занимаясь спортом и придерживаясь строгого режима физических упражнений. Он также записал свою историю, чтобы скоротать время до освобождения.

"Сегодня я счастливый человек. Я благодарен за то, что пережил и успел, ведь сегодня это многих может вдохновить на то, что можно преодолеть любое неприятное обстоятельство и раздвинуть физические и ментальные границы за горизонты нашего воображения", – говорит Йозеф.

Теперь он стремится нести другим свой опыт:

"Я хочу подарить миру то, что независимо от вашего возраста вы можете просто вносить изменения, чтобы чувствовать себя счастливее, жизнерадостнее и здоровее. На самом деле это то самое сообщение, которое я хотел распространить, побив рекорд".

Под наблюдением толпы поддерживающих посетителей фестиваля Йоска оставался в своей позе планки на вершине приподнятой платформы в течение длительного периода. Его развлекали люди, которые выстроились в очередь перед ним, чтобы посмотреть, как долго они смогут удерживать позицию планки, при этом каждый из них быстро сдался, в отличие от Йоски.

Судья Книги рекордов Гиннеса Джек Брокбэнк присутствовал при попытке установить рекорд. Он сказал, что Йоска провел первые несколько часов относительно легко, но напряжение начало проявляться на его лице примерно через семь часов. Однако ему удалось пройти через это и побить рекорд.

Тренер по фитнесу и очевидец рекорда Давид Маршалек сказал, что они работают вместе уже год. По его словам, у Йозефа есть некоторые проблемы со здоровьем, в том числе боли в спине. Это означает, что им пришлось адаптировать новую технику для его положения планки.

"Я чувствовал себя готовым морально, а не физически, потому что моя самая длинная непрерывная тренировка длилась три с половиной часа, и у меня были серьезные осложнения, когда я пытался растянуть время, оставаясь в положении планки. Я знал, что в моем случае дело не в требовательности к физической подготовке, а скорее в овладении процессом… в моем мышлении. Моей любимой ментальной техникой, которую я использовал во время самой длинной планки, было принятие. Когда ты принимаешь сложность упражнения вместе с тем, что жизнь состоит не только из приятных и легких вещей, но и из неприятных элементов. Чтобы я сказал себе, что это неотъемлемая часть жизни и упражнения, почему я хочу преодолеть его, бороться с ним? Так что я просто принимаю это, потому что так все в порядке", – признался рекордсмен.

Мужчина отметил, что труднее всего ему было между седьмым и восьмым часами:

"У меня началось сильное головокружение, сильные боли, но у меня тоже была вера, и люди верили в меня, и эти сильные чувства слились воедино и помогли мне выполнить и успешно выполнить задание".

Его рекорд засвидетельствован соответствующим сертификатом.

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