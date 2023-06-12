Самый тяжелый мужчина в мире похудел на 330 килограммов: рекордсмен раскрыл свой секрет (фото)

Мексиканец, который в 1996 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире, осуществил огромную трансформацию, потеряв 330 килограммов.

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Хуан Педро Франко, признанный Книгой рекордов Гиннеса самым тяжелым мужчиной в мире с весом в 594 килограмма, похудел на 330 килограммов. Об этом информирует Mirror.

Он побил мировой рекорд по лишним килограммам. Вес приковал его к кровати, поэтому пришлось восьми людям перемещать его. Хуан носил подгузники, поскольку не мог добраться до туалета.

Он был долго прикован к кровати. Медики провели ему операции и сейчас мужчина сможет свободно двигаться. Он в 1996 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек. Теперь проделал огромную трансформацию, потеряв 330 килограммов.

"Мое тело просто шло собственным путем без какого-либо контроля. Я пытался сидеть на диете изо дня в день, но ничего не получалось, и я отчаялся", – объяснил Хуан.

После просьбы о помощи специалист по ожирению в Гвадалахаре (Мексика) согласился прооперировать Хуана. Он впервые встал с кровати, чтобы пойти на операцию, изменившую жизнь. В больнице ему диагностировали диабет 2 типа, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких.

После операции Хуан сменил свою диету и режим физических упражнений. Хуан продолжал сбрасывать килограммы, сбросив треть своего веса к 2019 году. Теперь он весит около 260 кг.

"Простая возможность поднимать руки и вставать ежедневно, вставать за стаканом воды или сходить в туалет, дает вам прекрасное ощущение. Это фантастическое ощущение — иметь возможность больше двигаться и быть самодостаточным", — рассказал он.

Хуан начал испытывать проблемы со своим весом в детстве, когда ему было всего шесть лет. Травма в подростковом возрасте усугубила ситуацию, и к 17 годам вырос до 228 килограммов. В 32 года Хуан побил мировой рекорд. Значительный вес приковал его к кровати.

Напомним, 43-летний американец Кайл Гиппчен выиграл в лотерею "билет в космос", но не улетел из-за лишнего веса. Свое место на корабле SpaceX мужчина подарил своему другу.