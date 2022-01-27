Американец выиграл в лотерею "билет в космос", но не полетел из-за лишнего веса (видео)

В тот момент 43-летний Кайл Хиппчен весил на 37 кг больше нормы. Свое место на корабле SpaceX мужчина подарил своему другу, 42-летнему Крис Семброски.

Американец Кайл Хиппчен, в 2021 году победил в лотерее, в которой разыгрывалась возможность полететь в космос в составе миссии SpaceX. Но он не смог принять участие полете из-за своего веса. Поэтому он подарил "билет в космос", своему другу. Об этом сообщает AP.

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В сентябре 2021 года SpaceX отправила в космос миссию Inspiration 4 с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем. Все 4 места на корабле купил миллиардер Джаред Айзекман. Одно из них он разыграл в ходе специальной лотереи. В ней мог принять участие только те, кто пожертвует деньги детской больнице св. Фаддея в американском городе Мемфис.

43-летний Кайл Хиппчен, капитан регионального авиаперевозчика Delta Endeavour Air из Флориды, принял участие в "космической лотерее", пожертвовав больнице 600 долларов. В феврале 2021 года он стал победителем среди 72 000 участников лотереи.

В марте 2021 года, рассказал Хиппчен, он начал получать от организаторов лотереи "расплывчатые" электронные письма с просьбами указать параметры своего тела. Именно тогда он прочитал мелкий шрифт в условиях конкурса: победитель должен быть ростом не выше 2 метров и весить не более 113 кг. По росту Хиппчен подходил (1,8 м), но по массе тела нет (150 кг).

Указанные параметры тела астронавтов не могли быть превышены из-за вопросов безопасности, а также технических параметров ракеты и скафандров.

По его словам, он был сильно разочарован тем, что не сможет полететь в космос.

"Это очень больно. Я безумно разочарован. Но так уж получилось….Я пытался понять, как мне сбросить 80 фунтов (37 кг, — ред.) за шесть месяцев. То есть, это возможно, но не думаю, что это самый полезный шаг для здоровья", — сказал Хиппчен.

Позже мужчина решил подарить "билет в космос" единственному человеку, который, как он знал, будет также дорожить этой возможностью. Так в состав экипажа SpaceX вошел друг Кайла Хиппчена 42-летний Крис Семброски. Они вместе учились Авиационном университете Эмбри-Риддла и жили в одной комнате общежития. Крис Семброски также участвовал в "космической лотерее", но успел пожертвовать больнице св. Фаддея только $50.

Сам полет состоялся 16 сентября 2021 года, но о том, что на борту корабля должен был находиться именно Кайл стало известно только сейчас.

"Готовность Кайла подарить свое место на корабле Крису было невероятным актом великодушия", — прокомментировал журналистам. поступок Кайла Хиппчена миллиардер Джаред Айзекмандер

По мнению Кайла Хиппчена, спустя 4 месяца после полета менее 50 человек знали, что именно он был настоящим победителем "космической лотерее".

Напомним, SpaceX отложила запуск корабля Starship из-за экологических экспертиз госорганов США.