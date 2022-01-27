Американець виграв у лотерею "квиток у космос", але не полетів через зайву вагу (відео)

На той момент 43-річний Кайл Гіппчен важив на 37 кг більше за норму. Своє місце на кораблі SpaceX чоловік подарував своєму другу, 42-річній Кріс Семброскі.

Американець Кайл Гіппчен у 2021 році переміг у лотереї, у якій розігрувалась можливість полетіти у космос у складі місії SpaceX. Але він не зміг взяти участь у польоті через свою вагу. Тому він подарував "квиток у космос" своєму другу. Про це повідомляє AP.

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У вересні 2021 року SpaceX відправила до космосу місію Inspiration 4 з першим в історії повністю непрофесійним екіпажем. Усі 4 місця на кораблі купив мільярдер Джаред Айзекман. Одне з них він розіграв під час спеціальної лотереї. У ній могли взяти участь лише ті, хто пожертвує гроші дитячій лікарні св. Фаддея в американському місті Мемфіс.

43-річний Кайл Гіппчен, капітан регіонального авіаперевізника Delta Endeavour Air із Флориди, взяв участь у "космічній лотереї", пожертвувавши лікарні 600 доларів. У лютому 2021 року він став переможцем серед 72 тисяч учасників лотереї.

У березні 2021 року, розповів Гіппчен, він почав отримувати від організаторів лотереї "розпливчасті" електронні листи із проханнями вказати параметри свого тіла. Саме тоді він прочитав дрібний шрифт в умовах конкурсу: переможець має бути зростом не вище 2 метрів і важити не більше 113 кг. За зростом Гіппчен підходив (1,8 м), але за масою тіла — ні (150 кг).

Зазначені параметри тіла астронавтів не могли бути перевищені через питання безпеки, а також технічні параметри ракети та скафандрів.

За його словами, він був дуже розчарований тим, що не зможе полетіти в космос.

"Це дуже боляче. Я шалено розчарований. Але так уже вийшло... Я намагався зрозуміти, як мені скинути 80 фунтів (37 кг, — ред.) за шість місяців. Тобто, це можливо, але не думаю, що це найкорисніший крок для здоров'я", — сказав Гіппчен.

Пізніше чоловік вирішив подарувати "квиток у космос" єдиній людині, яка, як він знав, також дорожитиме цією можливістю. Так до складу екіпажу SpaceX увійшов друг Кайла Гіппчена 42-річний Кріс Семброскі. Вони разом навчалися в Авіаційному університеті Ембрі-Ріддла та жили в одній кімнаті гуртожитку. Кріс Семброскі також брав участь у "космічній лотереї", але встиг пожертвувати лікарні св. Фаддея лише $50.

Сам політ відбувся 16 вересня 2021, але про те, що на борту корабля повинен був перебувати саме Кайл, стало відомо тільки зараз.

"Готовність Кайла подарувати своє місце на кораблі Крісу була неймовірним актом великодушності", — прокоментував журналістам учинок Кайла Гіппчена мільярдер Джаред Айзекмандер.

На думку Кайла Гіппчена, через 4 місяці після польоту менше 50 людей знали, що саме він був справжнім переможцем "космічної лотереї".

Нагадаємо, SpaceX відклала запуск корабля Starship через екологічні експертизи держорганів США.